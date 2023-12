Braunschweig. Der langjährige Vorstandschef geht in den Ruhestand. Schulz sieht die Nord-LB-Tochter in guten Händen und will nun kochen lernen.

Christoph Schulz ist seit 47 Jahren ein „Sparkassen-Mann“, 2008 wurde er Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK), die sich nun etwas vom Mutterhaus Norddeutsche Landesbank (Nord-LB) freischwimmt. Schulz geht zum Ende des Jahres in den Ruhestand und schaut „entspannt nach vorne“.