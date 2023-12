Braunschweig. Der Braunschweiger Konzern stellt sich breiter auf, um Wachstum zu gewährleisten, erläutert Vorstandschef Lars Gorissen im Interview.

Nordzucker ist der zweitgrößte deutsche Zuckerhersteller. Nun wagt sich der Konzern mit Sitz in Braunschweig in ein ganz neues Geschäftsfeld vor: den Anbau von Erbsenproteinen für den vegan-vegetarischen Lebensmittelmarkt. Im Interview erklärt Vorstandsvorsitzender Lars Gorissen, wie Nordzucker Landwirte für den Anbau gewinnen will und wie das energieintensive Unternehmen klimaneutral werden soll.