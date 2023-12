Wolfsburg. Nach anhaltender Kritik beauftragte der Autobauer ein Berliner Beratungsunternehmen mit der Untersuchung des Werks in China.

Seit Jahren schon kritisieren Menschenrechtsorganisationen die chinesische Staatsführung dafür, die muslimische Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang zu unterdrücken. Ein Vorwurf: Uiguren würden in sogenannten Umerziehungslagern eingesperrt. In der Kritik steht aber nicht nur Chinas Staatsführung, sondern auch VW. Der Autobauer unterhält über das Gemeinschaftsunternehmen SAIC Volkswagen ein Werk in Urumqi in der Provinz Xinjiang. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Vorwürfe kündigte VW-Chef Oliver Blume im Juni an, die Situation im Werk Urumqi von externen Fachleuten prüfen lassen. Die legten nun ihr Ergebnis vor: Demnach wurden keine Menschenrechtsverletzungen festgestellt.