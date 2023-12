Wolfsburg. Qualitätsprobleme müssen behoben werden. Nur dann seien Kunden bereit, mehr für einen VW zu zahlen, fordert die Betriebsratschefin.

Am Mittwoch kommt die VW-Belegschaft in Wolfsburg zum letzten Mal in diesem Jahr zu einer Betriebsversammlung zusammen. Im Vorfeld sprach Betriebsratschefin Daniela Cavallo im Interview über die Krise beim Autobauer und Lösungsansätze. „Wir wissen: Vor uns liegen schwierige Jahre“, sagte sie.