Braunschweig. Studierende beklagen Ausfall von Lehrveranstaltungen. Acht Verkehrsverbände fordern von Präsidium Sicherstellen der Ingenieursausbildung.

In einem Brandbrief an Professorin Angela Ittel, Präsidentin der TU Braunschweig, fordern acht Bahnverbände die „langfristige Absicherung“ des Eisenbahnlehrstuhls in Braunschweig. Sie reagieren damit auch auf den Hilferuf aus der Studentenschaft der TU Braunschweig, die gegenüber unserer Zeitung den massiven Ausfall von Lehrveranstaltungen beklagte. Der Grund: Die Nichtbesetzung des Lehrstuhls für Planung und Betrieb öffentlicher Verkehrssysteme, nachdem der zuständige Professor in den Ruhestand gegangen ist. Nach Informationen unserer Zeitung gab es zwei Berufungsverfahren, aus denen aber kein Nachfolger für den ausgeschiedenen Lehrstuhlinhaber hervorgegangen ist. Die TU Braunschweig sicherte gegenüber unserer Zeitung zu, das Forschungsfeld auszubauen und den Lehrstuhl nachzubesetzen.