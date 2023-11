Hannover. Sie sollen spätestens im Juli ihre Ämter antreten – und das Mammut-IT-Projekt verantworten. Darum rankte sich zuletzt Streit.

Die Norddeutsche Landesbank hat ihre bald vakanten Posten im Vorstandsteam besetzt. Spätestens zum Juli nächsten Jahres sollen Christoph Auerbach und Jasper Hanebuth (beide 45) als Operativ-Chef beziehungsweise Finanz-Chef ihre Arbeit aufnehmen, wie das Hannoveraner Geldinstitut am Dienstag mitteilte. Der jetzige Finanzchef Olof Seidel verlässt die Bank Ende dieses Jahres auf eigenen Wunsch, außerdem verabschiedet sich Christoph Schulz, im Nord-LB-Vorstand zuständig für die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK), zum neuen Jahr in den Ruhestand. Rund sechs Monate wird der Nord-LB-Vorstand die Arbeit also auf drei statt fünf Köpfe verteilen müssen.