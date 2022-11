Mitarbeiter stehen bei einer Kundgebung im aktuellen Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie vor einem Werkstor. In dieser Woche sollen die Warnstreiks fortgesetzt werden.

Braunschweig. Kundgebungen in Salzgitter und Braunschweig – so will die Gewerkschaft den Druck erhöhen. Donnerstag könnte der Durchbruch gelingen.