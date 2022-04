Wolfsburg: Volkswagen startet Online-Vertrieb

Kundinnen und Kunden können bei Volkswagen in Deutschland Neufahrzeuge online leasen. Zum Start sind die vollelektrischen Modelle der Volkswagen ID. Fahrzeugfamilie ID.4 und ID.5 im Angebot.

Kundinnen und Kunden können jetzt bei Volkswagen in Deutschland Neufahrzeuge online leasen. Wie Volkswagen mitteilt, sind zum Start die vollelektrischen Modelle der Volkswagen ID.- Fahrzeugfamilie ID.4 und ID.5 im Angebot. Zum späteren Zeitpunkt soll auch der ID.3 folgen. „Wir vollziehen damit einen entscheidenden Schritt bei der Digitalisierung unseres Vertriebs im Rahmen unserer „ACCELERATE“-Strategie. Damit sind wir einer den ersten großen Automobil-Hersteller, der den Vertragsschluss von Leasing-Verträgen bei frei konfigurierbaren Fahrzeugen online anbietet“, so Klaus Zellmer, Vorstand für Marketing, Vertrieb und After-Sales bei Volkswagen. Das Angebot soll sukzessive auch in weiteren Ländern Europas ausgerollt werden.

Wichtiger Meilenstein bei der Digitalisierung des Vertriebs

Klaus Zellmer weiter: „Rund zwei Drittel unserer Kundinnen und Kunden wünschen sich laut Umfragen, unsere Fahrzeuge auch online erwerben zu können. Diesem Wunsch kommen wir jetzt nach. Unser Anspruch ist es dabei, unseren Kundinnen und Kunden sowohl im Handel wie auch online ein exzellentes Angebot und Kauferlebnis zu bieten. Damit stärken wir auch unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.“

Das neue Angebot von Volkswagen Deutschland ermögliche ein vollständiges und nahtloses Online-Erlebnis – von der Fahrzeug-Konfiguration über die Gestaltung der Leasing-Optionen bis zur digitalen Authentifizierung und dem Vertragsabschluss. Das ganze bequem auf dem PC, Tablet oder Smartphone.

Handel bleibt auch im Online-Geschäft eng eingebunden

Der Handel sei weiterhin organisatorisch und finanziell eng in das Online-Geschäftsmodell eingebunden und bleibe zudem wichtiger Ansprechpartner für Kundinnen und Kunden von der Beratung und Probefahrten bis hin zur Auslieferung und Service. Klaus Zellmer: „Der Online-Vertrieb ersetzt nicht den stationären Handel. Wir brauchen einen guten Online-Auftritt genauso wie starke und schlagkräftige lokale Präsenz durch den Handel. Der Handel ist und bleibt das Gesicht zu unseren Kundinnen und Kunden. Er ist unersetzlich bei der persönlichen, kompetenten Beratung.“

VW will Elektro-Marktführer Tesla einholen

Das neue Online-Leasing von Neufahrzeugen werde sukzessive um online abschließbare Barkauf- und Finanzierungsoptionen erweitert. Das Online-Leasing sei ein weiterer Baustein des digitalen Marktplatzes auf volkswagen.de, auf dem bereits seit Ende 2021 deutsche Volkswagen-Händler ihre sofort verfügbaren neuen und gebrauchten Lagerfahrzeuge zum Kauf anbieten.

