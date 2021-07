Experte zu VW-Strategie: Das hohe Renditeziel ist fragwürdig

Ein Elektrobus ID.Buzz steht im Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. 2030 sollen die Hälfte aller neu verkauften VW-Modelle Stromer sein.

Der VW-Konzern will sich zu einem softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen umbauen und sieht darin große Ertragschancen. Der Autobauer setzt dabei auf die Größe des Konzerns – und sogenannte Skalierungseffekte, wie er am Dienstag erklärte. Denn sowohl die Software für das vernetzte Auto als auch das Elektroauto selbst sollen künftig auf jeweils einer einheitlichen Plattform gebaut werden. Auch die Batterien und in die Mobilitätsdienstleistungen sollen künftig aus einer einheitlichen Architektur bestehen.

VW-Chef Herbert Diess versprach bei der Vorstellung der neuen Strategie bis 2030 eine „glänzende Zukunft“ für das Automobil und die individuelle Mobilität. Dieser Optimismus erinnerte fast an die „Blühenden Landschaften“ die Altkanzler Helmut Kohl den Ostdeutschen 1990 bei der Wende versprach. Auch der VW-Konzern steckt mitten in der Wende – mit Frank Schwope, Analyst bei der Norddeutschen Landesbank, sprechen wir darüber, wie erfolgversprechend die Wolfsburger Strategie ist.

Herr Schwope, welche Signale gingen von der Vorstellung der VW-Strategie am Dienstag vor Investoren und Presse aus?

Es ist viel verkündet worden, auch viele Dinge, die schon bekannt waren. Zum Beispiel zur Elektrostrategie des VW-Konzerns. Neu waren Informationen über das Autonome Fahren, die Einheitsplattform SSP und den Software-Komplex oder auch die angehobenen Gewinnmargen-Ziele. Insgesamt blieb aber natürlich vieles auch nur im Vagen, schließlich kann niemand 5 oder gar 10 Jahre in die Zukunft schauen.

VW hat am gleichen Tag auch die Spanne für die Umsatzrendite um einen Prozentpunkt hochgesetzt auf 8 bis 9 Prozent im Jahr 2025. Was halten Sie davon?

Das klingt natürlich gut, aber ob die Umsatzrendite wirklich erreichbar ist, steht in den Sternen. Bis 2025 kann viel passieren, das hat man erst in der jüngsten Zeit gesehen. Zum Beispiel durch externe Ereignisse wie die Corona-Pandemie oder interne wie den Diesel-Skandal. Aber auch durch bloße Marktschwächen können Ziele schnell zur Makulatur werden. Die ganze Branche steckt im Umbruch, es ist sehr vieles unklar. Und vor einem Jahr hat man übrigens noch über die schmalen Margen bei den E-Auto-Verkäufen gejammert.

Frank Schwope ist Autoanalyst bei der Nord-LB in Hannover und beobachtet den VW-Konzern sowie die Automobilbranche seit Jahren. Foto: Privat

Aber im ersten Halbjahr nun hat VW doch ein erstaunlich starkes Ergebnis geschrieben mit rund 11 Milliarden Euro Gewinn.

Absolut. Das Ergebnis basiert sicherlich auch auf Kostensparmaßnahmen im Rahmen der Pandemie. Und die wieder deutlich angezogenen Verkäufe spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Man sollte allerdings nicht davon ausgehen, dass die Gewinne im 2. Halbjahr einfach so fortgeschrieben werden können.

Die E-Auto-Verkäufe im vergangenen Jahr haben Sie in der Vergangenheit mal als enttäuschend bezeichnet..

Ja, weil Volkswagen deutlich höhere Ziele für die E-Auto-Verkäufe ausgegeben hatte. Die geringere Zahl mit nur 231.600 ausgelieferten E-Autos war natürlich auch Corona geschuldet, aber nicht nur. Jetzt hat der Elektroauto-Absatz aber deutlich angezogen. Ich gehe für dieses Jahr von Auslieferungen in einer Spanne von 500.000 bis 700.000 Fahrzeugen aus, das ist aber noch weniger als bei Tesla. Wir erwarten, dass Tesla und VW bei den Verkäufen im nächsten Jahr auf Augenhöhe liegen. 2023 oder 2024 könnte VW bei den E-Autos dann sogar schon Weltmarktführer sein.

Die Weltmarktführerschaft hingegen bei Software und vernetztem, autonomen Fahren dürfte für VW schwieriger zu erreichen sein, oder?

Ja, das ist eine ganz andere Welt als die Elektromobilität. Und ich glaube nicht, dass man einen Giganten mit 660.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mal eben zu einem Software-Unternehmen umwandeln kann. Andere sind beim Autonomen Fahren schon weiter, zum Beispiel die Google-Tochter Waymo oder „Cruise“ von General Motors. Argo AI ist aber auch vorne mit dabei, an dem Unternehmen war zunächst Ford beteiligt, VW ist aber inzwischen auch investiert. Das Geschäftsfeld Autonomes Fahren ist noch sehr offen. Es ist schwerer als im Elektro-Bereich dabei zu den Avantgardisten zu gehören. Auch wird ja immer wieder der Markteintritt von Apple kolportiert, vor dem sicherlich viele zittern.

Beim der letzten großen VW-Alarm-Tag im März, als der Autobauer beim „Power Day“ seine Elektro-Strategie verkündete, schossen die Aktienkurse nach oben. Von der Strategie „New Auto“ waren die Investoren jetzt offensichtlich weniger begeistert: Am Dienstag gab der Kurs sogar etwas nach. Woran liegt’s?

Ich habe schon den Eindruck, dass immer mehr Marketing gemacht wird, statt sich um das Produkt zu kümmern. Es gibt in den letzten Jahren immer mehr Marketing-Präsentationen aller Unternehmen, wo die eigenen Produkte überschwänglich gefeiert werden. Ich kann mir vorstellen, dass zu viel Marketing auch verpufft. Vieles der gestrigen Präsentation war schon bekannt, anderes wurde nur vage dargestellt. Der Power Day hatte einiges mehr zu bieten. Wenn man will, kann man als Auto-Analyst ganze Tage mit Marketing-Präsentationen verbringen, zielführend ist das aber nicht. Manchmal hat man schon den Eindruck, dass die Abstimmung zwischen Marketing und harter Produktarbeit aus dem Gleichgewicht geraten ist.

