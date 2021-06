Tarifstreit im Einzelhandel Verdi ruft zu Warnstreiks im Einzelhandel in unserer Region auf

Am Samstag streiken Penny-Beschäftigte in Braunschweig, Salzgitter und Peine. Verdi fordert im Tarif-Streit 4,5 Prozent mehr Geld.

Hannover. Am Samstag werden Penny-Filialen in Braunschweig, Salzgitter und Peine bestreikt. In ganz Niedersachsen gehen Beschäftigte auf die Straße.