Finanz-Professor: Vermögenssteuer wäre eine katastrophale Medizin

Der Bund will mehr als 300 Milliarden Euro Corona-Schulden aufnehmen, unter anderem um die Wirtschaft zu stützen.

Herr Schlotmann, der Bund plant mit mehr als 300 Milliarden Euro Corona-Schulden, dadurch nimmt die Staatsverschuldung drastisch zu. Um wieder Geld in die Staatskasse zu spülen, werden bereits Steuererhöhungen diskutiert. Sind sie der richtige Weg?

Ob Schulden für ein Land dauerhaft tragbar sind, hängt von dem Verhältnis der Staatsschulden zur eigenen Wirtschaftsleistung ab. Deutschland ist es gelungen, den Kreislauf aus immer weiter steigenden Schulden zu durchbrechen. Ende 2019 ist die Staatschuldenquote auf 60 Prozent gefallen. Neben riesigen Einsparungen bei Zinskosten – dank der Europäischen Zentralbank (EZB) – hat das die gute Konjunktur nach der Finanzkrise möglich gemacht. Jetzt könnte die Überwindung der Covid-19-Naturkatastrophe zu einer neuen Rekordschuldenquote von 80 Prozent führen. Der Geist hinter der 2009 eingeführten Schuldenbremse lautet, dass die Verteilungskonflikte nicht mehr zu Lasten künftiger Generationen gehen sollen. Für Naturkatastrophen ist aber eine Ausnahmeregelung vorgesehen, die Verschuldung soll dann nur in angemessener Zeit zurückgefahren werden. Dieses Jahr 2021 ist sehr wahrscheinlich ein Jahr der Stagnation. Vermögenssteuern, andere Steuererhöhungen oder gar Kürzungen der Sozialausgaben sind daher entweder billiger Populismus oder eine katastrophale Medizin.

Olaf Schlotmann, Professor für die Ökonomie des Finanzsektors an der Ostfalia-Hochschule in Wolfenbüttel. Foto: Privat

Das sehen andere ganz anders. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat erst jüngst eine Vermögenssteuer ins Spiel gebracht. Was ist daran verkehrt?

Mit zusätzlichen Steuern zementiert man die jetzt drohende Stagnation, denn sie nehmen ja Geld weg, das dann der Staat ausgibt. Damit bleibt die Nachfrage aber gleich, was Gift in der aktuellen Situation wäre, unabhängig davon ob wir über eine Vermögenssteuer oder die Anhebung der Einkommenssteuer reden. Was wir brauchen ist eine Rückkehr zu Wachstum und damit mehr Nachfrage.

Bund und Ländern stehen in den nächsten Jahren auch Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz bevor. Wird das mit dem Corona-Schuldenberg zu leisten sein?

Es ist bitter nötig, durch gezielte Investitionen in Digitalisierung und Umweltschutz mehr Wachstum zu generieren, mit dem die Schuldenquote wieder deutlich gedrückt werden kann. Aus den Schulden herauszuwachsen, ist das einzig richtige Konzept – wenn man die Schuldenbremse überhaupt beibehalten will. Schwierig wird es erst dann, wenn die EZB die Zinsen nicht mehr so niedrig halten könnte. Dann müssten deutlich größere Teile des Bundeshaushalts für Zinszahlungen aufgewendet werden – heute sind es nur 5 Prozent. Steuererhöhungen und damit auch die Frage nach einer Vermögenssteuer wären dann zu diskutieren und wahrscheinlich unumgänglich ohne sonst andere staatliche Aufgaben zu gefährden, da eher wohlhabende Teile der deutschen Bevölkerung die Zinsen vereinnahmen.

Die Sparquote der Deutschen kletterte 2020 auf den Rekorddurchschnittswert von 17 Prozent. Steigt damit die Kaufkraft, dürfen sich Einzelhändler und Reiseanbieter irgendwann in diesem Jahr auf ausgabefreudigere Verbraucher freuen?

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute schätzen die durch den Lockdown erzwungene Ersparnis der Verbraucher auf bis zu 130 Milliarden Euro. Mit Überwindung der Pandemie dürften Teile davon 2021 in den Wirtschaftskreislauf zurückfließen. Einen Nachfrageschock, der zu einer erhöhten Inflationsrate führt, erwarte ich aber nicht. Wahrscheinlich wird nach einer kurzen Völlerei zur Wiedereröffnung ein Teil der 130 Milliarden aufgestauter Kaufkraft einfach zur Vorsichtskasse, also auf die hohe Kante gelegt.