Metall-Tarifverhandlungen ziehen sich in den Februar

Bei den Tarifgesprächen in der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie zeichnet sich angesichts der schwierigen Corona-Lage weiterhin noch keine Annäherung ab. Vereinbart worden sei eine Fortsetzung im Februar „in kleinen Arbeitsgruppen“, erklärte der Verband Niedersachsen-Metall nach dem zweiten Treffen mit Vertretern der IG Metall am Mittwoch. „Jede Woche kommen neue Anforderungen aus Berlin, die unseren Unternehmen das Leben massiv erschweren“, so Arbeitgeber-Verhandlungsführer Torsten Muscharski in Hannover. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem vier Prozent mehr Geld. Laut IG Metall müssen nun Einzelfragen auf fachlicher Ebene geklärt werden.

Die derzeitige Situation bleibe für die Betriebe äußerst unsicher, betonte Muscharski - die wirtschaftlichen Folgen des verlängerten zweiten Shutdowns seien bisher nicht absehbar. „Daher können wir zusätzlichen Kostendruck nicht auffangen“, hieß es mit Blick auf die Entgeltforderung der IG Metall. Auch beim Auftakt der Gespräche Mitte Dezember hatten beide Seiten noch weit auseinander gelegen.

IG-Metall: Nullrunde ist nicht drin

„Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Industrie einen heftigen Transformationsprozess durchlebt“, unterstrichen die Arbeitgeber erneut. Dazu komme die konjunkturell sehr angespannte Lage. Die Branche sei mit einer „nie gekannten existenziellen Herausforderung“ konfrontiert, meinte Verbandshauptgeschäftsführer Volker Schmidt. In dieser Beurteilung sei man sich prinzipiell mit der IG Metall einig.

Auftakt der VW-Tarifrunde endet ohne Ergebnis

Während die Arbeitgeber daraus allerdings folgern, dass „nichts zu verteilen“ sei, sprach sich die Gewerkschaft zuletzt für höhere Einkommen als Nachfrageimpuls gerade in der aktuellen Krise aus. Eine Nullrunde sei nicht drin, hatte IG-Metall-Bezirkschef Thorsten Gröger betont. Nach seinen Vorstellungen sollen zudem Reduzierungen bei der Arbeitszeit mit einem Teilausgleich beim Entgelt gekoppelt werden. Überdies müsse man Zukunftsfragen regeln, die der Umbruch der Autobranche zu Vernetzung und alternativen Antrieben mit sich bringt.

