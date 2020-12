Zwei Braunschweiger Start-ups holen den „Durchstarter“-Preis

Eine gute Bilanz für Braunschweig: Von 12 Finalisten des diesjährigen „Durchstarter“-Preises, der von der N-Bank, den Unternehmerverbänden Niedersachsen und dem Land Niedersachsen am Dienstag in einem virtuellen Format vergeben wurde, kamen sechs aus der Universitätsstadt. Sie bewarben sich in vier Kategorien um den „Durchstarter“-Preis, der mit einem Preisgeld von insgesamt 40.000 Euro dotiert ist. Zwei Braunschweiger Start-ups belegten den ersten Platz: Corat Therapeutics in der Kategorie „Corona Lösungen“, Abcalis in der Kategorie „Wissenschaft Spin Off“. Sie dürfen sich über ein Preisgeld von je 5000 Euro freuen.

Wirkstoffe zur Behandlung von Covid-19

Die Forscher von Corat Therapeutics entwickeln Wirkstoffe zur Behandlung von Covid-19, die noch in diesem Jahr in die klinische Testphase eintreten sollen. Dabei können die Wissenschaftler um Professor Stefan Dübel, Leiter der Abteilung Biotechnologie am Institut für Biochemie, Biotechnologie und Bioinformatik an der TU Braunschweig, auf die Erfahrungen zurückgreifen, die die TU bereits bei anderen tödlichen Erkrankungen in den vergangenen Jahren sammeln konnte, wie etwa das Sudan-Ebola-Virus, berichtet die N-Bank.

Tierversuchsfreie Antikörper entwickelt

Das Start-up Abcalis hat es sich zum Ziel gesetzt, die antikörperbasierte Diagnostik in der Humanmedizin zu verbessern. Dafür haben sie nach Angaben der N-Bank tierversuchsfreie Antikörper entwickelt und wollen die Branche mit ihrem neuen medizinischen Verfahren verändern. Diese Produktionsform macht die Nutzung von Wirtstieren überflüssig und soll bessere Produktqualitäten ermöglichen.

Zusammenstöße im Weltraum vermeiden

Den dritten Platz in der gleichen Kategorie belegte mit Okapi Orbits ein weiteres Braunschweiger Start-up (Preisgeld: 2000 Euro). Die Gründer vermeiden sozusagen die weitere Vermüllung des Weltraums, indem sie auf künstlicher Intelligenz basierende Plattformen zur Verfügung stellen, mit denen Zusammenstöße von Satelliten mit Satelliten- oder Raketenteilen verhindert werden.

3D-Drucker für Schulen

Das Braunschweiger Start-up Fabmaker belegte in der Kategorie „Scale-up“ den zweiten Platz (Preisgeld: 3000 Euro). Die Unternehmer vertreiben spezielle 3D-Drucker für Schulen und andere Bildungseinrichtungen, um junge Menschen mit den Potenzialen des 3D-Drucks vertraut zu machen. In der Kategorie „Newcomer“ schafften es LB.Systems und Norden Vaccines aus Braunschweig auf Platz zwei beziehungsweise Platz drei. LB Systems – als einziger Braunschweiger Finalist keine Ausgründung der TU – rettet Batterien vor frühzeitigem Recycling. Dabei setzen sie auf Steck- und Schraubsysteme anstelle des aktuell klassischen Verklebens der Bestandteile. Norden Vaccines arbeitet an einem Impfstoff gegen sämtliche von Zecken übertragenen Krankheiten. Der Impfstoff soll die Zecke selbst abstoßen und so einen Biss und die Übertragung von Krankheiten verhindern.

Fünf von sechs Braunschweiger Finalisten sind Ausgründungen der TU Braunschweig

Beim „Durchstarter“-Preis ist eines besonders auffällig: Fünf von sechs Braunschweiger Finalisten sind Ausgründungen der TU Braunschweig. „Das unterstreicht unsere Stärke im Bereich der wissenschaftsbasierten Start-ups. Wissenstransfer und Förderung der Gründungskultur sind uns an der TU Braunschweig wichtige Ziele“, sagt Regina Eckhoff, Sprecherin der TU. Die Universität habe ihre Aktivitäten in der Gründungsförderung und die Transferkompetenz gebündelt, um wissenschaftliche Erkenntnisse in neue Produkte umzuwandeln.

TU unterstützt Gründer

Die TU unterstütze junge Gründer etwa beim Beschaffen von Fördermitteln, biete Coachings und Räume für die Jungunternehmer an. „Die Keimzelle, damit aus spannenden Ideen Start-ups entstehen können, liegt aber in unseren Instituten bei den Professorinnen und Professoren“, betont Eckhoff und verweist auf Professor Stefan Dübel, aus dessen Team drei der fünf TU-Finalisten hervorgegangen seien.

Pakete mit Konfetti- und Seifenkanonen

Weitere Gewinner des Preises waren Epap und Medizinio aus Hannover, „Maske? Danke!“ aus Hildesheim, Bitnamic Connect und Foodsupply aus Osnabrück sowie Vanevo aus Oldenburg. Alle 12 Finalisten und Preisträger waren während der Preisverleihung, bei der auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) den besten Teams in der Kategorie Scale-up gratulierte, per Video zugeschaltet. Ein wenig Feierstimmung kam unter Corona-Bedingungen trotzdem auf – dafür sorgten kleine Pakete mit Konfetti- und Seifenkanonen, die die N-Bank für die Finalisten zusammenstellte.