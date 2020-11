Beauftragte russische Top-Managerin den VW-Spion?

Dieser Fall liest sich wie ein Krimi, und er ist noch nicht zu Ende. Jahrelang wurden Strategiesitzungen bei Volkswagen in Wolfsburg mitgeschnitten, in denen ein kleiner Kreis beriet, wie man den unliebsamen Zulieferer Prevent loswerden kann. Der Zulieferer wurde mit Informationen dieser geplanten „Aussteuerung“ gefüttert – den Whistleblower konnte VW aber nicht dingfest machen. In diesem Sommer wurden dann der Nachrichtenseite „Business Insider“ rund 50 Stunden Audiomaterial zugespielt. Auch im Sommer – Ende Mai – brannte in Grasleben in Helmstedt ein Haus nieder, in dem der VW-Mitarbeiter mit seiner Frau lebte, der offenbar die Gespräche mitgeschnitten hatte, die den Journalisten zugespielt worden waren.

Das Einfamilienhaus des VW-Mitarbeiters, der offenbar heimlich interne Sitzungen mitschnitt, steht am 26. Mai in Brand. Es wurde bei dem Feuer komplett zerstört. Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Foto: Feuerwehr Grasleben

Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus , die Untersuchung dauern an. Nach der Veröffentlichung der Abhör-Geschichte durch den „Business Insider“ ermittelte VW relativ schnell intern den Spitzel und stellte ihn frei. Außerdem stellte der VW-Konzern Anzeige gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft. Wenig später, Anfang August, kam der VW-Mitarbeiter, Mitte 30, in einem brennenden Auto in Rottorf im Kreis Helmstedt ums Leben . Die Staatsanwaltschaft geht von einem Suizid aus. „Es laufen noch Untersuchungen am Fahrzeug“, erklärte Erster Staatsanwalt, Hans Christian Wolters am Montag. Die Brandursache sei noch unklar, man gehe aber weiterhin von einem Selbstmord aus, auch wenn manches daran „unüblich“ sei. „Wir müssen sichergehen, dass nicht am Fahrzeug herummanipuliert wurde“, so Wolters.

Lesen Sie mehr:

Wem sollte die Abhöraktion nutzen?

Fest steht bisher: Mit dem Tod des mutmaßlichen Spions ist die Abhör-Affäre bei VW längst nicht erledigt. Es stehen weiterhin Fragen im Raum: Warum wurden die Aufnahmen gemacht? Wem sollte die Abhöraktion nützen? Zulieferer Prevent sagte unserer Zeitung schon Ende Juli , die Unternehmensgruppe habe keine Kenntnis von den Aufnahmen gehabt. Eine Verwicklung in den Abhör-Skandal wies der bosnische Zulieferer klar zurück.

Nun ermitteln die Staatsanwälte gegen eine russische Top-Managerin, die von 2015 bis 2019 in Wolfsburg eine leitende Funktion in der Konzern-Beschaffung, also im Einkauf, hatte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigte Ermittlungen, von denen der „Business Insider“ am Montag berichtete, wollte diese aber nicht weiter kommentieren. Top-Managerin K. arbeitet seit 2019 in Sankt Petersburg für die Volkswagen Group Rus und soll laut Medienbericht derzeit in Mutterschutz sein. Sie – und möglicherweise noch weitere Vorgesetzte – sollen den Helmstedter damit beauftragt zu haben, Sitzungen der VW-Strategiegruppe mitzuschneiden. Das erklärte der VW-Mitarbeiter, der sich wenig später das Leben nahm, offenbar den Ermittlern. Der Helmstedter schnitt rund 30 Treffen in den Jahren 2017 und 2018 mit.

Mutmaßlicher Spion hinterließ mehrere Abschiedsbriefe

In mehreren Abschiedsbriefen, die er hinterließ, machte er laut Bericht VW schwere Vorwürfe. Ein VW-Sprecher erklärte dazu demnach: „Der im Verdacht stehende Mitarbeiter hat unmittelbar zugegeben die Aufnahmen erstellt zu haben und im Gespräch mit den zuständigen Mitarbeitern der Konzernsicherheit sehr gefasst gewirkt.“ Nach dem Gespräch mit der VW-Abteilung soll es keinen weiteren Kontakt zu dem freigestellten Mitarbeiter gegeben haben.

Die Staatsanwaltschaft ging nun den Hinweisen des verstorbenen VW-Mitarbeiters nach und suchte vergangenen Dienstag nach Dokumenten in der Konzernzentrale – im Umfeld seines Arbeitsplatzes. Staatsanwalt Wolters sagte dazu: „Wir werten die Dateien und Unterlagen jetzt aus. Das dauert seine Zeit.“ Der VW-Konzern erklärte am Montag: „Selbstverständlich hat das Unternehmen ein hohes Aufklärungsinteresse und kooperiert voll umfänglich mit den zuständigen Ermittlungsbehörden.“

K. war Bindeglied zwischen Prevent und VW

Blick auf den Wolfsburger Firmensitz des Automobilzulieferers Prevent. Die bosnische Familiengruppe weist eine Verwicklung in den Abhörskandal bei VW zurück. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Top-Managerin K. soll auf der Arbeitsebene einen intensiven und direkten Austausch mit Prevent gehabt haben. Sie war dem Medienbericht zufolge das Bindeglied zwischen Prevent und Ralf Brandstätter, der damals den Vorstandsbereich „Beschaffung“ verantwortetet und heute Chef der Marke VW ist. K. habe Prevent demzufolge nie Tonaufzeichnungen angeboten oder weitergegeben. Der Zulieferer hat aber interne VW-Unterlagen zugespielt bekommen – und informierte VW darüber. „Uns sind inzwischen Unterlagen zugespielt worden, die – sollten diese echt sein – eindeutig aufzeigen, dass zumindest einige hochrangige Vertreter des Volkswagen-Konzerns bereits bei Unterzeichnung des Eckpunktepapiers, also von Anfang an, eine zielgerichtete andere Strategie (…) verfolgt haben“, zitiert der „Business Insider“ aus einem Prevent-Schreiben von Februar 2018 an den VW-Konzern. Bei dem Eckpunktepapier handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen VW und Prevent aus dem Jahr 2016, das die Zusammenarbeit für die nächsten sechs Jahren regeln sollte.

Prevent informierte demnach auch Betriebsrat und Aufsichtsrat über einen angeblichen Whistleblower. VW soll daraufhin eine interne Untersuchung nach einem Spion eingeleitet haben, allerdings erfolglos. Erst vier Jahre später ist ein Beteiligter in der Abhör-Affäre identifiziert – und tot. Welche Rolle Top-Managerin K. in dem Kriminalfall spielt, müssen nun Ermittlungen ergeben.

Lesen Sie mehr: