Wird Winterkorn-Prozess zum Dauerläufer?

Der ehemalige VW-Vorstandschef Martin Winterkorn muss sich im Zusammenhang mit dem Abgas-Betrug gleich zwei Mal vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Wegen des Verdachts der Marktmanipulation und wegen des Vorwurfs des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs. Der Gesundheitszustand Winterkorns könnte allerdings dazu führen, dass sich die Verfahren in die Länge ziehen.

Angeblich liegen Atteste vor

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete, sollen zwei Fußoperationen und ein Hüftleiden Winterkorn stark beeinträchtigen. Das werde auch in Attesten ausgewiesen, die für das Landgericht Braunschweig bestimmt seien. Auf Nachfrage unserer Zeitung äußerten sich weder die Staatsanwaltschaft Braunschweig noch das Landgericht dazu. Schon zu VW-Zeiten machte Winterkorn aber seine Hüfte zu schaffen.

Noch keine Termine für Verfahren

Tatsächlich hat es nach Informationen unserer Zeitung Anfang Oktober eine Vorbesprechung zum Betrugsverfahren gegeben. Gut möglich, dass in diesem Gespräch auch Atteste übergeben wurden. Das Verfahren ist noch nicht terminiert, wird wohl im Februar oder März nächsten Jahres beginnen. Von der Festlegung der Verhandlungstage für dieses Verfahren sind die Termine für das Verfahren wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation abhängig. Winterkorn wird wohl daher vom nächsten Jahr an sehr regelmäßig in Braunschweig sein.

Zuschalten per Video nicht möglich

Sollte der einstige VW-Chef gesundheitlich stark beeinträchtigt sein, könnten sich die Verfahren zeitlich ziehen. Zusätzliche Pausen und die Befreiung von einzelnen Verhandlungstagen könnten für eine Entlastung Winterkorns sorgen. Dass er per Video in die Verhandlung zugeschaltet wird, ist hingegen wegen der grundsätzlichen Anwesenheitspflicht nicht möglich.

Winterkorn übernahm politische Verantwortung

Winterkorn hat bisher die politische, aber nicht die strafrechtliche Verantwortung für den Abgas-Betrug übernommen. Kurz nach Bekanntwerden des Skandals am 18. September 2015 war er als VW-Vorstandsvorsitzender zurückgetreten.