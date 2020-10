Weil besucht MAN-Werk Salzgitter

Der Lkw- und Bushersteller MAN will Jobs abbauen und Werke schließen. Dem Komponentenwerk in Salzgitter mit rund 1400 beschäftigten droht eine Verlagerung, den Mitarbeitern der Verlust ihres Jobs. Nun will Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach Angaben der IG Metall Salzgitter-Peine am kommenden Montag das MAN-Werk besuchen, um die Belegschaft im Kampf um ihre Arbeitsplätze zu unterstützen. Weil sitzt auch im Aufsichtsrat des VW-Konzerns, zu dem MAN gehört. Weil will sich nach Angaben der Gewerkschaft persönlich „von der Kompetenz und der Einsatzbereitschaft der Beschäftigten überzeugen“. Diesen wollen ihn „gebührend am Tor begrüßen“, hieß es am Donnerstag. Der Vertrauenkörperleiter Andrea Deiana sagte: „Die Belegschaft ist gerade sehr verunsichert, wie es weitergehen soll.“

Auch der Besuch des MAN-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Saki Stimoniaris ist geplant, zudem könnte sich offenbar auch der MAN-Vorstandsvorsitzende Andreas Tostmann, seit Mitte Juli im Amt, am Montag in Salzgitter blicken lassen. Außerdem wird VW-Personalvorstand Gunnar Kilian erwartet. „Wenn so hoher Besuch nach Salzgitter kommt, werden wir das an diesem Tag verbinden mit einer weiteren Informationsveranstaltung des Betriebsrates, um die vielen Unsicherheiten, die alle MAN-Beschäftigten gerade bewegen, entgegen zu treten“ sagte die Zweite Bevollmächtigte der IG Metall und Betriebsbetreuerin Brigitte Runge.

Erwartungen sind hoch

Die Erwartungen an den Besuch des Ministerpräsidenten sind nach eigenen Angaben sehr hoch. Denn MAN würde weiterhin an den geplanten Standortschließungen und dem Personalabbau festhalten. Außerdem würde der Vorstand „wenig bis gar keine innovativen und zukunftsfördernden Maßnahmen ergreifen“, um den Lkw-Bauer in eine entwicklungsfähige Zukunft zu führen. Bei einer außerordentlichen Aufsichtsratsitzung Anfang Oktober hatte der MAN-Vorstand laut Runge an seinen Plänen festgehalten.

Diese sehen vor, das angeschlagene Unternehmen zu restrukturieren und bis 2023 rund 1,8 Milliarden Euro einzusparen: Das soll 9500 von rund 36.000 Arbeitsplätze kosten, außerdem sollen drei Werke (Steyr in Österreich, Plauen in Sacsen und Wittlich in Rheinland-Pfalz) geschlossen werden sowie das Komponentenwerk aus Salzgitter nach Krakau in Polen verlagert werden. Am Standort Salzgitter ist auch das Logistikzentrum des Lkw-Bauers angesiedelt, insgesamt arbeiten dort 2500 MAN-Beschäftigte, 1400 Arbeitsplätze stehen laut IG Metall durch die Werksverlagerung auf dem Spiel.

MAN zog Gewitterklausel

Zu Ende September hatte das Unternehmen die sogenannte Gewitterklausel gezogen und die Beschäftigungs- und Standortsicherungen aufgekündigt. „Beschäftigungssicherungszusagen sind für schlechte Zeiten gedacht und sollten den Beschäftigten in schwierigen Zeiten Sicherheit geben“, moniert Runge.

MAN hatte angekündigt, die Vereinbarungen wieder teils oder ganz in Kraft treten zu lassen, wenn man sich mit den Arbeitnehmervertretern bis Ende des Jahres einigen kann. Runge erteilt dem allerdings eine Absage. „Die Verträge einfach wieder zurückzusetzen, wird nicht funktionieren. Das Vertrauen ist weg.“ Die IG Metall fordere, eine Beschäftigungssicherung tarifvertraglich festzulegen. „Denn dann sind die Hürden für eine Kündigung höher als bei einer Vereinbarung“, erklärte Runge.

Die IG Metall fordert von MAN statt Personalabbau „nachhaltige Ideen und konstruktive Lösungen für die Zukunft“. Kurz vor dem Besuch lenkt die Gewerkschaft deswegen noch einmal den Fokus auf die Qualifikationen der Mitarbeiter am Standort Salzgitter. „Mehr als 90 Prozent der Kolleg*innen haben eine Facharbeiterausbildung“, hieß es. Die Belegschaft könne alles fertigen, das habe sie jahrzehntelang bewiesen. „Vom Bus über den LKW hin zu Komponenten sind die Kolleginnen und Kollegen der MAN Truck & Bus in Salzgitter mit hoher Kompetenz und Qualifikation ausgestattet“, so die Gewerkschaft. Elke Behmer-Geissler, Betriebsratsvorsitzende bei MAN in Salzgitter, betonte: „Innovative und in die Zukunft gerichtete Unternehmenskonzepte mit sicheren Perspektiven für die Beschäftigten auf den Weg zu bringen, wird nicht am personellen Know-how der Belegschaft scheitern.“

Bratzel: MAN und Scania müssen enger zusammenarbeiten

MAN hat wegen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Absatzeinbruch von 34 Prozent verzeichnet, der Umsatz brach um ein gutes Viertel ein, Ende Juni standen nach Steuern 339 Millionen Euro Verlust in der Bilanz, nach 430 Millionen Euro Gewinn im ersten Halbjahr 2019. Das Eigenkapital schmolz in den ersten sechs Monaten 2020 um knapp 800 Millionen Euro auf 5,3 Milliarden Euro.

Trotz des Verlusts könne dieses Halbjahr isoliert betrachtet nicht der Grund für den massiven Abbau der Arbeitsplätze sein, sagte Autoexperte Stefan Bratzel unserer Zeitung. „Man darf die konjunkturelle Schwäche vor Corona aber nicht vergessen. Nun kommen die Auswirkungen der Pandemie hinzu und dann haben wir auch noch die Transformation. Die Lkw-Bauer müssen in den nächsten enorm investieren in Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren“, sagte der Automobil-Professor. Stellenkürzungen seien bei MAN deswegen notwendig.

Damit der Umbau bei MAN aber gelingt, muss VW laut Bratzel seine beiden Nutzfahrzeug-Töchter Scania und MAN enger zusammenführen, Plattformen in der Produktion etwa gemeinsam nutzen. „Es gibt da Animositäten, die Frage ist aber, wie lange man sich die noch leisten kann.“ Scania müsse in die Restrukturierung bei MAN mit einbezogen werden, „außerdem muss man überlegen, ob Europa als Absatzmarkt reicht“.