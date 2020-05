Unternehmer Borek: Home-Office könnte Arbeitsmarkt verändern

Für mittelständische Unternehmen kann die Corona-Krise einen kräftigen Digitalisierungsschub bedeuten, ist sich Richard Borek Junior, Geschäftsführer der Braunschweiger Borek-Gruppe, sicher. Das Unternehmen, das seinen Ursprung 1893 in dem Briefmarkenverkauf von Boreks gleichnamigen Urgroßvater hat, vertreibt international historische Wertpapiere und Briefmarken sowie mit der „MDM Münzhandelsgesellschaft“ auch Münzen für Sammler. Seit das Land Mitte März ankündigte, Kindertagesstätten und Schulen zu schließen, versetzte die Borek-Gruppe ihr Unternehmen fast vollständig ins Home-Office – dabei war ursprünglich nur ein Testbetrieb geplant gewesen.

„Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Für die Digitalisierung am Arbeitsplatz hat es sich aber gelohnt“, resümiert Richard Borek Junior. Flexible Arbeitszeitmodelle, eine einheitlichen Softwareausrüstung für das gesamte Team, zudem viele neue Laptops und das Liefern von Spezialtechnik vom Büro direkt nach Hause – das sind nur einige der Maßnahmen, die das Braunschweiger Unternehmen getroffen hat.

Langsam vom Home Office in den Normalbetrieb zurück

Fast jeder Mitarbeiter, vor allen bei den computerbasierten Arbeitsplätzen, arbeite mittlerweile in den eigenen vier Wänden. Konferenzen, Workshops und sogar Quartals-Präsentation verlagerten sich in Videokonferenzen. Nur Mitarbeiter, die zuhause ihre Tätigkeit nicht ausüben können, etwa Logistiker, seien auch unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen vor Ort. Viele Projekte seien im Home-Office ohne Verzögerung durchgeführt worden. Ganz spurenlos ist die Umstellung aufs Home-Office trotzdem nicht gewesen. So sei das geplante Start-up Weekend vorerst abgesagt.

Vieles läuft nun digital: So wurden bei Borek mittlerweile viele Meetings und auch Workshops per Videoschalte durchgeführt. Foto: Richard Borek / Richard Borek GmbH & Co. KG

Nun da auch die Politik immer mehr Beschränkungen aufhebt, möchte auch die Borek-Gruppe langsam wieder den Normalbetrieb aufnehmen, vor allem in der Logistik. „Zum Nutze der Mitarbeiter haben einige Entscheidungen getroffen, die zulasten der Produktivität und unsers Service gingen. Zu lange dürfen wir unsere Kunden aber auch nicht warten lassen“, berichtet Richard Borek, der das Familienunternehmen mittlerweile in vierter Generation betreibt.

Sicherheitsmaßnahmen nach chinesischen Vorbild

Lernen will er von seinen engen Kontakten nach China. „Wenn die Chinesen uns Wochen voraus sind, warum soll man das nicht nutzen?“ Und so adaptiert er die Sicherheitsmaßnahmen auf seine eigene Produktion. Die Mitarbeiter sind in Teams von vier Personen aufgeteilt, auf dem Boden sind Markierungen und Zonen angebracht. Selbst am Fahrstuhl zeigen Kreuze, wo die Mitarbeiter stehen dürfen. Auch die Kantine möchte Borek unter Sicherheitsmaßnahmen wieder öffnen.

Das bedeute aber nicht, dass das Home-Office der letzten Wochen nun der Vergangenheit angehöre. „Wir möchten nicht alle wieder in die Firma drängen“, stellt Borek klar. Die Prioritäten seien für ihn die Sicherheit der Mitarbeiter und die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen in der aktuellen Zeit zu ermöglichen. Als nächster Schritt sollen daher Mitarbeiter aus eigenem Wunsch wieder ins Büro kommen dürfen. Vor allem jüngere Angestellte, die oft alleine leben, wünschten den Kontakt mit den Kollegen. „Da haben wir als Unternehmen auch eine soziale Verantwortung“, betont Borek.

Neue Arbeitsweise auf für Führungskräfte

Generell bemühe sich das Unternehmen, den Kontakt mit und zwischen den Mitarbeitern über viele E-Mails, morgendliche Video-Meetings und Umfragen zu halten. „Man kann die Menschen ja nicht einfach in den dunklen Wald hinausschicken“, sagt Borek.

Auch für die Führungskräfte sei durch diese Art der Arbeit vieles ungewohnt. „Auch Führungskräfte müssen nun mehr Transparenz zeigen und sich weiterentwickeln“, ist sich Borek sicher. Es bräuchte im Home-Office eine andere Art des Dialogs- und auch des Vertrauensverhältnisses zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Sein Unternehmen gewähre daher seinen Mitarbeitern viel Flexibilität in der aktuellen Zeit. Einstempeln müssten sie sich nicht zu festen Zeiten, auf Wunsch dürfe ein Teil der Arbeitszeit auch auf das Wochenende verteilt werden. „Ich kann einer alleinerziehenden Mutter nicht sagen, dass sie zu festen Zeiten arbeiten muss, wenn sie Kinder zu betreuen hat“, findet Richard Borek Junior.

Arbeitsplätze sind nicht mehr an den Standort gebunden

Die Corona-Krise wird die Arbeitswelt im Allgemeinen nachhaltig verändern – und das zum Positiven, glaubt der Braunschweiger Unternehmer. Auch für seinen Betrieb sieht er viele positive Entwicklungen. „Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden. Wir haben in wenigen Wochen ein Digitalisierungslevel erreicht, das wir uns vorher nicht hätten vorstellen können. Nun wollen wir das nicht wieder hergeben“, sagt Borek. Auch die Mitarbeiter sollen Einfluss auf die Zeit nach Corona nehmen: Mit Hilfe einer Umfrage könnten sie abstimmen, was aus dem Krisenmodus in den Normalmodus übernommen werden solle.

Wie sehr die Digitalisierung den Arbeitsmarkt verändern könnte, zeigen auch die Neueinstellungen zu Corona-Zeiten. Die Borek-Gruppe habe auch hier im Fernbetrieb die Einarbeitung übernommen – ein neuer Kollege aus Hamburg habe dadurch nicht einmal umziehen müssen. „Wir sehen, dass wir nicht alle in einem Büro zusammenarbeiten müssen. Wenn ein Unternehmen in der Lage ist, digital im Team zusammenzuarbeiten, kann man neue Talente gewinnen“, ist sich Borek sicher. So könnte man Arbeitnehmer auch unabhängig vom Standort gewinnen und müsste sich nur alle Wochen persönlich an einem Ort treffen. „Das könnte den Markt aufwirbeln“, glaubt der Braunschweiger Unternehmer.

Er verweist auch auf Technikgrößen, die in ihren neuen Zentralen bewusst weniger Arbeitsplätze vor Ort einplanen. „Es wird Veränderungen geben, die auch neue Möglichkeiten eröffnen wird. Wenn man sich mit der Welle bewegt und sich nicht erdrücken lässt, kann das auch eine tolle Entwicklung für die Firma sein“, glaubt Borek.