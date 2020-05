„Salzgitter AG muss auf Dividendenzahlung verzichten“

Dividende streichen, an wichtigen Projekten wie den Umbau zur CO 2 -armen Stahlproduktion festhalten: Das fordern Hasan Cakir, Betriebsratschef der Salzgitter AG und ihrer größten Tochter Salzgitter Flachstahl, und Matthias Wilhelm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Salzgitter-Peine, in der Corona-Krise, die auch den Stahlkonzern zu Kurzarbeit zwingt. Im Interview mit unserer Zeitung erläutern sie ihre Positionen.

Herr Cakir, seit Anfang Mai wird bei der Salzgitter AG kurzgearbeitet. Wer ist betroffen?

Cakir: In Salzgitter ist zum Beispiel die gesamte Salzgitter Flachstahl, das ist die größte Konzerngesellschaft, in Kurzarbeit. Betroffen sind knapp 5300 Kolleginnen und Kollegen der etwa 6000 Mitarbeiter großen Belegschaft. Ausgenommen von der Kurzarbeit ist der Ausbildungsbereich und zum Beispiel die

Betriebsrat Hasan Cakir. Foto: Philipp Ziebart/BestPixels.de (ARCHIV)

Werkfeuerwehr.

In welchem Umfang wird kurzgearbeitet?

Cakir: Im Schnitt ist jeder Mitarbeiter 5,5 Tage im Mai in Kurzarbeit. Dabei gibt es aber Unterschiede. Weil zum Beispiel die Werkfeuerwehr und die Rettungssanitäter für die Sicherheit und Gesundheit des Betriebes und der Mitarbeiter zuständig sind, gibt es dort keine Kurzarbeit. Anders als andere Industriezweige können wir in der Stahlindustrie die Betriebe ohnehin nicht komplett runterfahren. Da gibt es technische und auch wirtschaftliche Grenzen. Wenn zum Beispiel einer unserer Hochöfen heruntergefahren wird, kann es mehrere Monate dauern, bis er wieder hochgefahren ist.

Mit welchem Gefühlen blicken Sie in die Zukunft?

Cakir: Mit einer großen Unsicherheit und der Befürchtung, dass die Kurzarbeit im Juni sogar noch ausgeweitet werden könnte.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Warum? Allmählich werden die Corona-Auflagen doch wieder gelockert, damit die Wirtschaft wieder anlaufen kann.

Cakir: Das stimmt zwar, aber die Unsicherheit bleibt. Wir wissen nicht, inwieweit unsere Kunden ihre Aufträge bei uns noch abrufen. Geschieht dies nicht, können wir nicht unbegrenzt auf Halde produzieren. Es ist im Moment überhaupt nicht absehbar, wie schnell die Wirtschaft wieder anläuft. Das ist umso bitterer, weil wir besser als erwartet ins Jahr gestartet sind und ohne die Corona-Krise wohl gut durchs Jahr gekommen wären.

Stimmt es Sie nicht zuversichtlich, dass VW – ein Kunde der Salzgitter AG – die Bänder wieder angefahren hat?

Cakir: Natürlich ist das ein gutes Signal, aber die Produktion läuft auf niedrigem Niveau. VW war außerdem vergleichsweise früh dran, BMW und Mercedes starten erst jetzt wieder. Es wird in jedem Fall noch eine Zeit dauern, bis wir annäherungsweise wieder einen Normalzustand erreichen werden. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass uns die Produktionsunterbrechungen etwa in der Autoindustrie zeitverzögert treffen. Die Krisen kommen bei uns immer etwas später an.

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit dem Vorstand in dieser Krise?

Cakir: Am Anfang gab es schon hitzige Diskussionen darüber, was wir uns leisten können und was nicht. Wir haben uns dann aber schnell zusammengerauft. Unsere Position als Betriebsrat war von Anfang an, den Menschen in der Krise Sicherheit zu geben. Dazu gehören eine Beschäftigungsgarantie, der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen während der Kurzarbeitsphase und die Absicherung des Entgelts bei Kurzarbeit auf 90 Prozent. Diese Aufstockung gibt es nun auch für Gesellschaften wie Mannesmann Grobblech und Mannesmann Präzisrohr, die schon vor der Corona-Krise in Kurzarbeit waren. Das ist eine gute Lösung, auch vor dem Hintergrund der alten Erkenntnis, dass ein Unternehmen in der Krise sein wahres Gesichts zeigt.

Wie lange wird die Kurzarbeitsphase dauern?

Cakir: Wenn es gut läuft, dann können wir hoffentlich in zwei bis drei Monaten wieder in einen Normalzustand kommen. Sollte die Phase noch länger dauern, dann bekommen wir allerdings ein großes Problem, denn die laufenden Kosten fallen weiter an. Dieses Problem haben alle anderen Unternehmen auch. Der Blick allein auf die Stahlbranche zeigt, wie dramatisch die Situation ist: Arcelor Mittal hat einen Hochofen abgeschaltet, Thyssen-Krupp hängt stark an der Autoproduktion und hat bis zu 80 Prozent Produktionseinbruch.

Stichwort Auto: Befürworten Sie eine Kaufprämie für Neuwagen?

Cakir: Ja, sie könnte helfen. Das hat die Abwrackprämie 2009 gezeigt. Ich sage aber bewusst „könnte“, weil ich mir nicht sicher bin. Es gibt Experten, die sagen, dass die Abwrackprämie nur kurzfristig geholfen hat und die Nachfrage nur zeitlich verzogen wurde. Im vergleich zu den Kosten der Abwrackprämie, hatte dies kaum konjunkturelle Auswirkungen. Außerdem weiß ich nicht, ob die Menschen überhaupt bereit sind, ein neues Auto zu kaufen. Die Krise und die Einschränkungen drücken doch sehr auf das Konsumklima.

Es gibt Wirtschaftsexperten, die eine Kaufprämie nur für Autos ablehnen und stattdessen vorschlagen, der Staat solle jedem Bürger Geld für den Konsum bereitstellen. So könnten Verbraucher selbst entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben. Wäre das eine Alternative?

Cakir: Nein, wenn Konjunkturhilfen gezahlt werden, dann sollten sie wie bei der Kaufprämie zweckgebunden sein.

Matthias Wilhelm, Chef der IG Metall Salzgitter-Peine. Foto: Bernward Comes / ARCHIV

Wenn die Kaufprämie kommt, wird sie nur ein Baustein sein, um die Krise zu bewältigen. Mit Milliarden wird derzeit von der Politik umgegangen wie mit Kleingeld. Irgendwann muss die Rechnung bezahlt und das Geld erst wieder verdient werden. Woher kommt das Geld? Vom Steuerzahler? Beginnt ein neuer Verteilungskampf?

Wilhelm: Der hat schon längst begonnen! Wir als IG Metall begrüßen ausdrücklich staatliche Finanzhilfen, um Unternehmen zu stabilisieren und über die Krise zu retten. Das hilft, Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern und den Beschäftigten eine Perspektive zu geben. In einem zweiten Schritt brauchen wir eine Anschlussfinanzierung, um die Wirtschaft zu beleben. Das gilt nicht nur für die Industrie, sondern viele andere Branchen.

Das klingt nach einem Aber.

Wilhelm: Ja, weil ich die Sorge habe, dass Projekte, denen wir vor Corona hohe Bedeutung zugemessen haben, auf der Strecke bleiben. Damit meine ich zum Beispiel die Energiewende, den Umbau der Mobilität und den Umbau zur CO 2 -freien Stahlproduktion. Diese Projekte sind gerade in der Krise wichtiger denn je. Sie können dazu beitragen, den anstehenden Wandel zu beschleunigen und so für neue Perspektiven und eine bessere Wettbewerbsfähigkeit nach der Krise sorgen. Deshalb sind auch für diese Projekte staatliche Investitionen unerlässlich und dürfen nicht Opfer des Verteilungskampfs werden.

Haben Sie in diesem Zusammenhang die Sorge, dass das Projekt Salcos auf der Strecke bleibt, mit dem die Salzgitter AG ihre Stahlproduktion CO 2 -arm aufstellen will?

Cakir: Ja, die habe ich, und ich hoffe sehr, dass dies nicht passiert. Wir haben im Unternehmen sehr viel Zeit und Kraft investiert, um die Politik von Salcos zu überzeugen. Kein Stahlunternehmen kann diesen Umbau alleine finanzieren, auch wir nicht. Deshalb brauchen wir politische und finanzielle Unterstützung. Sonst kommen wir in die nächste Krise. Bei dieser Diskussion darf nicht vergessen werden, dass es die Industrie war, die Deutschland in der Finanzkrise 2008/2009 viel Stabilität gegeben hat. Diese Stabilität sollte dauerhaft mit gesunden und wettbewerbsfähigen Industrieunternehmen erhalten werden.

Wilhelm: Ich würde mich freuen, wenn die Politik diese Chance erkennt. Die Krise macht doch deutlich, dass wir Veränderungen brauchen.

Aber noch einmal die Frage: Wer soll das alles bezahlen?

Wilhelm: Zunächst muss an die Stelle des Verteilungskampfes eine Diskussion über die richtigen Schritte, die richtigen Investitionen treten. Dabei dürfen die von mir beispielhaft genannten Projekte, aber auch soziale Themen wie das Verhindern der Altersarmut nicht auf der Strecke bleiben.

Und dann?

Wilhelm: Geld ist genug vorhanden, und auch die Schuldenbremse darf nicht dazu führen, Zukunftsinvestitionen weiter zu verschieben. Das haben wir mit der Wende nach 1989 schon einmal erlebt. Die Ideen, die es davor gab, zu einem sozial-ökologischen Umbau der Industrie sind im Prozess der Wiedervereinigung untergegangen. Das Gleiche darf uns jetzt der Corona-Krise nicht noch einmal passieren.

Aus meiner Sicht gibt es keinen wirtschaftlichen und sozialen Grund der dagegen spricht, Projekte zu finanzieren und die entsprechenden politischen und strategischen Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen müssen dann konsequent umgesetzt werden, um Planungssicherheit und Perspektiven zu schaffen. Dafür sind die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen erforderlich. So können aus der Krise auch neue Chancen erwachsen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Bleiben wir beim Geld: Sollten Aktienunternehmen wie die Salzgitter AG in Krisen wie dieser auf eine Dividendenzahlung verzichten?

Cakir: Ja, unbedingt. Das ist als Signal in alle Richtungen wichtig. Das Geld kann besser für Investitionen im Unternehmen, für die Beschäftigungssicherung und auch für soziale Zwecke eingesetzt werden.

Die Mitarbeiter der Salzgitter AG müssen wegen der Kurzarbeit auf einen Teil ihres Einkommens verzichten. Fordert der Betriebsrat auch Verzicht von der Führungsmannschaft?

Cakir: Ja, wir haben den Vorstand genau dazu aufgefordert.

Mit welchem Ergebnis?

Cakir: Seit Mitte April verzichten der Vorstand und die Konzerngeschäftsführung auf 10 Prozent ihres Einkommens, Geschäftsführer und leitende Angestellte verzichten auf 5 Prozent. Auch das ist ein wichtiges Signal: Wenn es für die Mitarbeiter Einbußen gibt, dann sollte auch das Management beteiligt werden. Das ist ein gewisser Akt der Solidarität.

Zurück zum Corona-Alltag: Uns haben Mitarbeiter der Salzgitter AG berichtet, dass das Arbeiten im Homeoffice nicht gerne gesehen wird. Stimmt das, hat das Unternehmen Nachholbedarf?

Cakir: Ein Teil des Vorstands sieht das Thema Homeoffice tatsächlich kritisch. In diesem Punkt hat die Salzgitter AG Nachholbedarf. Homeoffice bedeutet eben nicht, dass die Mitarbeiter zu Hause weniger leisten. Im Gegenteil: In der Krise hat sich erwiesen, dass das Arbeiten im Homeoffice eine Unterstützung ist.

Also war das Arbeiten im Homeoffice trotz der von Ihnen geschilderten Widerstände möglich?

Cakir: Ja, trotz der Diskussionen mit dem Vorstand haben wir gleich zu Beginn der Corona-Krise Entscheidungen getroffen, um Homeoffice zu ermöglichen. Da ging es auch darum, Mitarbeitern zu helfen, die von Kita- und Schulschließungen betroffen sind. Wir haben auch sehr früh Risikogruppen identifiziert, die entweder im Homeoffice weiterarbeiten konnten oder zum Beispiel wegen einer Vorerkrankung bezahlt freigestellt wurden.

Wilhelm: Das Arbeiten im Homeoffice war ein absoluter Kaltstart, auf den niemand vorbereitet war. Der Betriebsrat hat sich sehr dafür eingesetzt, schnelle Lösungen zu finden, um den Beschäftigten zu helfen oder sie zu schützen. Denn das war nicht der erste Blick des Unternehmens, als es mit der Corona-Krise losging.

Cakir: Wir mussten innerhalb kürzester Zeit auch technische Lösungen finden und in nicht unerheblichem Maß technisch nachrüsten, damit das Arbeiten im Homeoffice funktioniert.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Was war dabei die größte Herausforderung?

Cakir: Wir wollten sehr schnell Lösungen finden, weil die Probleme der Mitarbeiter drängend waren. Heute kann ich sagen, dass wir vieles ermöglicht haben, was in normalen Zeiten wesentlich länger gedauert hat. Das war auch möglich, weil Betriebsrat und die Geschäftsführungen der Gesellschaften wirklich guten Willens waren, rasch für Verbesserungen zu sorgen – zum Beispiel das Homeoffice zu ermöglichen.