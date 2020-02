Kommunen machen ernst: Wollen eigenständige Landessparkasse

Braunschweig. Sie zweifeln am Erfolg des neuen Geschäftsmodells der Norddeutschen Landesbank.

Die Landessparkasse Braunschweig (BLSK) soll eigenständig werden. Diesen Wunsch der Kommunen im Geschäftsgebiet der Sparkasse bekräftigte Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD), der auch Vorsitzender des Verwaltungsrats der Landessparkasse ist, gegenüber unserer Zeitung. Die Kommunen würden sich dabei mit einem bereits in Auftrag gegebenen Gutachten beraten lassen, zudem seien sie in Gesprächen mit dem Sparkassenverband Niedersachsen und dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband. „Die Sparkassen sind unser wichtigster Ansprechpartner und unser potenzieller Verbündeter. Bekommen wir sie nicht, schaffen wir es nicht“, sagte Markurth am Freitag.

Die Landessparkasse ist eine Tochter der jüngst geretteten Norddeutschen Landesbank (Nord-LB) in Hannover. Diese soll kleiner und regionaler werden. Das neue Geschäftsmodell, das Brüssel erst Ende des vergangenen Jahres absegnete, überzeugt die Kommunen in unserer Region aber offenbar nicht. Es könne sein, dass die neu aufgestellte Nord-LB nicht reüssiere und der Konsolidierungsdruck zunehme. Das würde dann auch die Belegschaft sowie das Geschäftsmodell der Landessparkasse treffen.

Zu einer konkreten Summe, mit der die Kommunen die BLSK ausstatten müssten, äußerte sich der Vorsitzende des Sparkassen-Verwaltungsrats nicht. Die Kreditaufnahme zur Finanzierung dürfe die Kommunen aber nicht belasten; sie müsse aus dem Geschäft einer künftigen, eigenständigen Sparkasse gedeckt werden. Zum Geschäftsgebiet der Landessparkasse gehört unter anderem die finanziell besonders klamme Kommune Salzgitter, außerdem die Landkreise Wolfenbüttel, Helmstedt und Holzminden.

Die Kommunen hatten bereits 2019 mehrfach signalisiert, die Trägerschaft für die BLSK übernehmen zu wollen. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hatte als Reaktion darauf deutlich gemacht, dass das Land dafür kein Geld zur Verfügung stellen würde. Zudem hatte Hilbers ein überzeugendes Konzept der Kommunen gefordert, wie sie die BLSK in die Eigenständigkeit überführen wollen. Erst im Dezember sagte er zur Bedeutung der Landessparkasse für die Nord-LB: „Das ist ein großer Erfolgsfaktor, den wir mögen.“

Markurth betonte nun im Interview mit unserer Zeitung, dass es letztendlich auf den politischen Willen der Träger, also vor allem des Landes Niedersachsen ankomme, ob die Landessparkasse eigenständig wird oder nicht. „Denn sowohl finanzpolitisch als auch kommunalaufsichtsrechtlich kann man mit den gleichen Zahlen für oder gegen eine Herauslösung argumentieren“, sagte er. Wirtschaft