Experten in Braunschweig: Vollautonome Autos erst nach 2030

Autonomes Fahren – ist das ein Fortschritt oder werden Menschen durch die Technik entmündigt? Zu diesem Thema diskutierten am Donnerstagabend Martin Johns, Leiter des Instituts für Anwendungstechnik der Technischen Universität Braunschweig, Florian Pramme, Dozent in der Fakultät für Informatik der Ostfalia Wolfenbüttel, Katharina Seifert, Direktorin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt für Verkehrssystemtechnik sowie Jurist Hans Steege. Zu der Veranstaltung in der Reihe „Forschung made in Niedersachsen“ hatte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler ins Braunschweiger Trafo Hub eingeladen.

Das wohl drastischste Szenario einer Entmündigung – ein Verbot, Autos manuell zu steuern – könne erst dann verhängt werden, wenn es mit autonomen Fahrzeugen über einen längeren Zeitraum hinweg keine schweren Unfälle oder technischen Komplikationen gebe, erklärte Steege. Und bis dahin sei es laut der Experten noch ein sehr weiter Weg. Heute gebe es zwar bereits etliche Fahrassistenzsysteme, wie Abstandhalter oder Bremsassistenten – ob es ab dem häufig genannten Zieljahr 2030 jedoch tatsächlich vollkommen selbstfahrende Fahrzeuge gibt, daran zweifelten alle Experten.

„Zunächst wird es Autos geben, bei denen sich der Fahrer noch bewusst entscheiden kann, ob er das Lenkrad selbst in die Hand nimmt oder nicht“, sagte Pramme vor den rund 60 Zuhörern. Vorausgesetzt, das Auto sei in der Lage, alleine komfortabler und sicherer zu fahren als der Mensch. Und auch in Zukunft werde es immer Orte geben, an denen Menschen selbst die Steuerung über ihren Wagen übernehmen könnten.

Technisch seien die Prototypen der selbstfahrenden Fahrzeuge heute bereits in der Lage, schneller zu reagieren als der Mensch erklärte Seifert. Auf viele Situationen, wie etwa unterschiedliche Wetterlagen – müssten die Autos jedoch noch angepasst werden. Und selbst wenn das geschehen ist – Unfälle werde es auch dann noch geben, glaubt Informatiker Pramme. Daraus müsse man lernen. Klar sei: die Unfallfolgen würden künftig in jedem Fall deutlich geringer ausfallen. „Die Fahrzeuge kommunizieren miteinander und können auf diese Weise auch Mikrosekunden vor einem Aufprall noch ihre Position verändern, um den Schaden für die Insassen so gering wie möglich zu halten“, so Pramme.

Eine baldige Dominanz von autonomen Fahrzeugen im Straßenverkehr behindert auch die aktuelle Gesetzeslage: „Die zahlreichen Menschen, deren Gesichter durch die Kameras der Autos aufgenommen werden, haben keine Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erheben“, erklärte Steege. Ebenso problematisch sei die Sicherheit: „Die autonomen Fahrzeuge sind heute vielmehr Computer als Auto und bieten deshalb eine große Angriffsfläche gegenüber Hackern“, sagte Johns.