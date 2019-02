„Viele finden die Arbeit von Tatortreinigern hochattraktiv“

Frank Bleitner, Geschäftsführer des Braunschweiger Unternehmens Buttmann, ist der Regionalbeauftragte der Landesinnung des Gebäudereiniger-Handwerks. Der 51-Jährige ärgert sich, dass seine Branche oft im Zusammenhang mit dem Niedriglohnsektor genannt wird – zu Unrecht, findet Bleitner.

Herr Bleitner, wer putzt bei Ihnen zuhause?

Wir alle vier, wegen unseres Hundes müssen wir sogar ein bis zweimal pro Tag staubsaugen. Unterstützen lassen wir uns bei der Glasreinigung – in den übrigen Fällen würde unser Hund das nicht zulassen.

Bei Haushaltshilfen ist Schwarzarbeit weit verbreitet. Was halten Sie davon?

Das ist eine Schattenwirtschaft und natürlich nicht opportun, weil auch keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden. Wir sind alle davon betroffen und haben einen entsprechenden volkswirtschaftlichen Schaden, der so nicht hinnehmbar ist. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich viele Privatleute selbst jemanden suchen, den sie entsprechend bei den Behörden melden und auch steuerlich geltend machen können.

Wie viel verdienen denn die Reinigungskräfte Ihrer Unternehmen?

Wir haben allgemeinverbindliche Tarifverträge. Mit abgeschlossener Ausbildung liegt der tarifliche Mindestlohn pro Stunde bei 13,82 Euro, pro Monat mindestens 2.350 Euro. Ein Fachvorarbeiter in der Glas-/Außenreinigung kann in Westdeutschland bis zu 3.000 Euro monatlich verdienen. Ungelernte Beschäftigte verdienen in Westdeutschland mindestens 10,56 Euro pro Stunde, im Osten derzeit 10,05 Euro; das wären bei einer 39-Stunden-Woche also etwa 1500 bis 1700 Euro. Ab dem 1. Dezember 2020 werden die Löhne in West und Ost identisch sein.

Viele der ungelernten Kräfte arbeiten allerdings in Teilzeit. Von allen 660.000 Beschäftigten unserer Branche – wir sind übrigens das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland – arbeiten nur etwa 10 Prozent in Vollzeit. Knapp 40 Prozent sind geringfügig Beschäftigte.

Der Anteil von Beschäftigten mit einem sogenannten Niedriglohn ist in Ihrer Branche am höchsten: 66 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Vollbeschäftigten in Reinigungsberufen verdienen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit weniger als 2140 Euro brutto im Monat.

Da sind aber mehrere Berufe zusammengefasst, etwa auch in der Textil-, Maschinen- oder Fahrzeugreinigung. Ausgebildete Gebäudereiniger verdienen wie gesagt mehr.

Sind weniger als 2140 Euro angemessen für die Arbeit?

Die Arbeit ist körperlich anstrengend und anspruchsvoll. Es wäre schön, wenn schon die ungelernten Kräfte mehr verdienen würden als bisher. Das wäre aber betriebswirtschaftlich schwierig, wir müssen aufpassen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Viele Auftraggeber zahlen gegebenenfalls nur den Mindestlohn, das heißt, irgendwann wäre es für manche günstiger, Reinigungskräfte selbst einzustellen. Zu unseren Kunden zählen zum Beispiel viele Kommunen – die in die Eigenreinigung zurückkehren könnten. Außerdem müssen die bundesweiten Tariflöhne sowohl für Bayern als auch Mecklenburg-Vorpommern passen. Und die normale Unterhaltsreinigung ist eine angelernte Tätigkeit.

Was hat bei Ihnen der Mindestlohn bewirkt?

Der Mindestlohn unserer Branche lag schon vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns über diesem.

Warum sollte sich jemand für den Beruf Gebäudereiniger entscheiden?

Weil er sehr abwechslungsreich ist: Die Tätigkeiten und Anforderungen variieren stark, aber auch die Umfelder; man lernt ständig neue Kunden kennen. Dabei sind spannende Einblicke möglich: Gebäudereiniger kommen hinter jede Bühne oder auch in Sicherheitsbereiche – es gibt nichts, was nicht gereinigt wird. Türme reinigen von außen zum Beispiel ausgebildete Kletterer. Zurzeit finden viele die Arbeit von Tatortreinigern hochattraktiv.

Inhaltlich ist der Job anspruchsvoll: Gebäudereiniger müssen sich mit Chemie, Materialien und deren Wechselwirkungen auskennen. Außerdem können sich Gebäudereiniger mit Empfehlungen für die Kunden stark selbst einbringen. Die Ausbildungsvergütung liegt im oberen Bereich des Handwerks. Und die Zukunftsperspektiven sind gut: Wer die Ausbildung abschließt, kann schnell aufsteigen, wenn er oder sie will.

Darüber hinaus können wir sogar für gute Laune sorgen. Denn wir verlassen unseren Arbeitsbereich schöner als zuvor: Die Fensterscheiben lassen mehr Licht durch, der Boden glänzt, oder das Denkmal sieht wieder frisch aus.

Begeistern sich dafür viele junge Menschen?

Es ist sehr schwierig, Auszubildende zu finden, unser Betrieb zum Beispiel würde jetzt sofort noch bis zu fünf Azubis einstellen. Als Innung versuchen wir deshalb unter anderem, mit berufsbildenden Schulen eng zusammenzuarbeiten. Ein Hindernis für Jugendliche dürfte sein, dass es nur in Braunschweig und Hannover Berufsschulen gibt; für manche ist das relativ weit weg. Außerdem wissen offenbar auch viele Berufsberater wenig über unser Handwerk. Viele unserer Auszubildenden hatten schon vorher etwas mit der Branche zu tun, zum Beispiel über ihre Eltern.

Immer wieder ist von überqualifizierten Ausländern zu hören, die in Deutschland in ihrem eigentlichen Beruf keine Arbeit finden und deshalb putzen gehen. Was halten Sie davon?

In unserer Branche arbeiten tatsächlich Menschen vieler Nationen. Viele haben allerdings auch keine abgeschlossene Ausbildung. Sie können sich in der Branche aber gut entwickeln. Eine junge Frau aus Russland zum Beispiel hat als ungelernte Kraft bei uns angefangen, dann die Ausbildung gemacht und ist heute Meisterin. Sie hat sich auch sprachlich eingefunden. Für manche Mitarbeiter bieten wir allerdings Handouts in mehreren Sprachen an. Wir arbeiten auch oft mit Piktogrammen. Bei der Integration in den Arbeitsmarkt ist unsere Branche eine verlässliche Größe. Wir versuchen, alle Mitarbeiter so zu respektieren, wie sie sind. Die Reinigung ist genauso wichtig wie die Arbeit in der Verwaltung.

Wie sind Sie selbst in die Branche gekommen?

Ich bin Betriebswirt und habe irgendwann aus dem Vertrieb in die Reinigungsbranche gewechselt. 2002 bin ich nach Braunschweig gekommen, um bei Buttmann als Geschäftsführer anzufangen.

Wie gliedert sich die Reinigungsbranche?

Bundesweit gibt es mehr als 30.000 Betriebe. Davon sind viele Einzelbetriebe, die auch in anderen Bereichen aktiv sind. Aber auch die größeren bieten teils zahlreiche Dienstleistungen an, quasi alles, was in und um Gebäude stattfindet, zum Beispiel Küchenbewirtung, Winterdienst, Pflanzenpflege oder innerbetrieblich Umzüge. Manche spezialisieren sich auch auf Veranstaltungsservice wie Catering und anderes. Die großen Unternehmen, die zum Teil europaweit aktiv sind, dominieren die Branche: Weniger als 20 Prozent der Firmen erwirtschaften 80 Prozent des Umsatzes.

Auch unser Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern bietet diverse Dienstleistungen an, sogar Maler- und Sanitärarbeiten. Wir sind aber nur lokal aktiv an unseren vier Standorten Braunschweig, Hannover, Göttingen und Halberstadt.

Wie entwickelt sich das Gebäudereiniger-Handwerk?

Auch bei uns ist die Digitalisierung ein Thema, etwa Reinigungsroboter. Diese werden in Teilbereichen vieles übernehmen, funktionieren allerdings nur auf großen Flächen in rechteckigen Räumen. Heute wird zunehmend extravagant gebaut – das kann auch zum Problem bei der Außenreinigung werden, wie zum Beispiel bei der Elbphilharmonie. Auch der kleine Besprechungsraum wird immer ein Problem für Roboter bleiben. Ich glaube aber, das wird sich stark entwickeln, vielleicht auch in Bereichen, wo eine automatisierte Reinigung heute noch nicht möglich ist. Chancen bieten Roboter zum Beispiel in Gefährdungsbereichen, die ja auch gereinigt werden müssen.

Bei der Reinigung kommen auch umweltschädliche Mittel zum Einsatz. Immer mehr Verbraucher machen sich Gedanken über die Umwelt – wie reagieren Sie darauf?

Wir versuchen, sparsam mit Ressourcen umzugehen, zum Beispiel beim Wasserverbrauch. Wir verwenden Konzentrate und spezielle Textilien. Unsere Mitarbeiter sind speziell geschult. Beim Einkauf achten wir auf die Herkunft der Rohstoffe und die Herstellung.

Mancher sagt Putzfrau eher abfällig – wie gehen die Kunden mit Ihren Mitarbeitern um?

Büros werden oft außerhalb von deren Arbeitszeiten gereinigt. Dann ist der Job eher gesichtslos, nur das Ergebnis wird wahrgenommen. Dabei ist übrigens immer zu bedenken, welche Leistungen der Kunde einkauft. Vielleicht ärgert sich jemand über einen dreckigen Boden in der Kita – diese hat aber nur einmal pro Woche Nassreinigung gebucht.

Weil es auch wegen der Arbeitszeiten immer schwieriger wird, Mitarbeiter zu finden, wird die Reinigung zunehmend auf tagsüber umgestellt. Dann werden Reinigungskräfte auch als anerkannte Mitglieder der Belegschaft wahrgenommen. Die Mitarbeiter von Kunden behandeln unsere Kollegen rücksichtsvoller, wenn sie sie kennen. Im direkten Kontakt können Reinigungskräfte auch einfacher Wünsche erfüllen.

Es gibt aber auch Menschen, die die Tätigkeit hoch ansehen. Wir versuchen zu vermitteln, wie verantwortungsvoll sie ist, etwa die Reinigung von Operationssälen. Ohne unsere Arbeit funktioniert kein Krankenhaus, kein Flughafen, kein Hotel. Und man sieht schnell, ob der Job gut gemacht wurde. Nur dann fühlen sich zum Beispiel Kunden in einem Einkaufszentrum wohl.