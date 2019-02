Nord-LB erwartet Verlust von 2,7 Milliarden

Die Norddeutsche Landesbank (Nord-LB) schwimmt sich zunehmend frei. Am Wochenende beschloss die Bank nun den Verkauf eines Schiffskredite-Pakets in Höhe von rund 2,7 Milliarden Euro, wie sie mitteilte. Abnehmer ist nach Informationen unserer Zeitung der US-Finanzinvestor Cerberus, der gemeinsam mit dem Investor Centerbridge auch ein Angebot für einen Einstieg bei der Nord-LB vorgelegt hatte; die Kredite dürften deutlich unter Wert verkauft worden sein. Außerdem sprach sich am Samstag auch die Bank selbst für die Auffanglösung der Sparkassen aus: Die Träger und der Vorstand stellen das Angebot der US-Finanzinvestoren zunächst zurück und fokussieren sich auf die öffentlich-rechtliche Lösung. Zügig sollen nun offene Punkte geklärt werden. Allerdings rechnet die Nord-LB nun mit einem Rekordverlust für 2018: 2,7 Milliarden Euro.

Denn die Landesbank will zwar nun die faulen Schiffskredite schneller abbauen als ursprünglich geplant, fast vollständig bis Ende dieses Jahres. Doch dafür bildet sie nun eine „umfangreiche zusätzliche Risikovorsorge, so dass sich eine Gesamtrisikovorsorge für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Euro ergibt“. Dadurch werde sich der bereits angekündigte Bilanzverlust auf rund 2,7 Milliarden nach Steuern belaufen. Vorübergehend würden deshalb auch die vorgeschriebenen Mindestkapitalquoten unterschritten. Die Berechnung der Risikovorsorge dürfte sich aus dem Abschlag ergeben, mit dem nun das Kreditpaket an Cerberus verkauft wird.

Eine weitere solche Transaktion steht bereits im Raum. Womöglich strebt Niedersachsen dabei jedoch eine andere Struktur an als den Verkauf an Finanzinvestoren. Das Land hatte der Nord-LB am Freitag bis zu 1,5 Milliarden Euro und „weitere Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalquoten“ in Aussicht gestellt. Damit sind Garantien von bis zu einer weiteren Milliarde Euro gemeint. Die Sparkassen-Seite will bis zu 1,2 Milliarden Euro stellen.

Garantien könnten auch die Form der Unterstützung sein, die das Land Sachsen-Anhalt – das knapp 6 Prozent an der Nord-LB hält – am Ende wählt. „Sachsen-Anhalt plant im laufenden Prozess weiterhin keine direkte Kapitalzuführung“, erklärte Landesfinanzminister Andre Schröder, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. „Über Möglichkeiten, an einer Reduzierung von Kapitalbedarfen für die Bank mitzuwirken, befinden wir uns mit dem Land Niedersachsen im Gespräch.“