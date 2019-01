Nord-LB – weitere Stellen gefährdet

Verdi-Gewerkschaftssekretär Freddy Pedersen (rechts) verteilt am Mittwoch vor einer Mitarbeiter-Information der Nord-LB in der Stadthalle in Braunschweig Informationsblätter.

Heute will der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in Berlin entscheiden, ob er der Norddeutschen Landesbank (Nord-LB) eine Auffanglösung anbietet. Ein konkurrierendes gemeinsames Angebot der US-amerikanischen Privatinvestoren Cerberus und Centerbridge liegt der Nord-LB bereits vor. Doch egal ob sich die Landesbank für einen öffentlich-rechtlichen oder privaten Bieter entscheidet – sie soll schrumpfen, auch personell. Von den aktuell rund 5900 Mitarbeitern der Landesbank könnten mittelfristig 3500 übrig bleiben, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ am Mittwoch.

Verdi-Sekretär Freddy Pedersen, der auch im Aufsichtsrat der Nord-LB sowie im Verwaltungsrat der Landesbank-Tochter Braunschweigische Landessparkasse sitzt, sagte unserer Zeitung: „Wenn ein Privatinvestor einsteigt, sind perspektivisch bis zu 3000 Stellen in Gefahr.“ Sollten sich die Sparkassen an der Landesbank beteiligen, sei ebenfalls mit einem Stellenabbau zu rechnen, der über die 1250 Jobs hinausgehe, den die Bank im Rahmen ihres Umbauprogramms derzeit schon vorsieht. Die Gewerkschaft strebt nach Angaben Pedersens einen Haustarifvertrag zur Standortsicherung und Beschäftigungsgarantie für die Nord-LB an. „Dafür müssen wir beim Organisationsgrad zulegen“, sagte er. Gewerkschaftsmitglieder verteilten deswegen am Mittwoch vor einer Jahresauftaktveranstaltung der Nord-LB in Braunschweig Informationsblätter an die Mitarbeiter.

Der niedersächsische Finanzminister und Aufsichtsratschef der Nord-LB, Reinhold Hilbers (CDU), äußerte sich am Mittwoch in Hannover ebenfalls zu einem Abbau von Arbeitsplätzen: „Eine Verkleinerung der Bank sehen sowohl private Investoren wie auch die Sparkassen vor. Insofern werden wir auch Arbeitsplätze verlieren“, sagte Hilbers. So würde etwa der Abbau fauler Schiffskredite zwangsläufig zu weniger Personal führen. „Aber uns geht es darum, möglichst viel Arbeitsplätze zu erhalten.“

Hilbers informierte am Mittwoch zusammen mit Nord-LB-Chef Thomas Bürkle den Haushalts- und Finanzausschuss im Landtag über die Lage bei der dringend auf Kapital angewiesenen Nord-LB. Die Landesbank liegt nach eigenen Angaben mit dem angekündigten Abbau von 1250 der rund 5900 Stellen bis Ende 2020 im Plan.

Das Angebot der Finanzinvestoren Cerberus und Centerbridge sieht eine Minderheitsbeteiligung von knapp 50 Prozent an der Landesbank vor, sie würden jeweils 300 Millionen Euro einbringen, insgesamt also 600 Millionen Euro. Der Kapitalbedarf der Bank soll bei rund 3,5 Milliarden Euro liegen. 2,3 Milliarden Euro davon benötigt die Bank, um ihre faulen Schiffskredite loszuwerden. Cerberus gilt hier als interessierter Abnehmer. Die restlichen 600 Millionen Euro zur Deckung des Kapitalbedarfs müssten von den Mehrheitseignern der Bank kommen, darunter das Land Niedersachsen – bisher mit knapp 60 Prozent Mehrheitseigner – und Sachsen-Anhalt, das derzeit knapp 6 Prozent hält. Weiter sieht das Angebot der Privatinvestoren vor, dass die Länder der Bank Pensionsverpflichtungen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro abnehmen. Darüber hinaus fordern sie, dass die Länder für bestimmte Teile des Portfolios Ausfallgarantien übernehmen. Die Bilanzsumme der Landesbank soll zudem von jetzt 155 Milliarden Euro auf 70 bis 80 Milliarden Euro gesenkt werden. Damit erhöht sich die Kernkapitalquote der Bank, anvisiertes Ziel sind 14 Prozent. An dem öffentlich-rechtlichen Teil der Bank – zum Beispiel Landessparkasse und Öffentliche Versicherung – haben Cerberus und Centerbridge nach Informationen unserer Zeitung kein großes Interesse. Würden sie sich an der Nord-LB beteiligen, könnte das für die Landessparkasse in einer Eigenständigkeit münden. Bestimmte Bereiche, die sie nun mit der Nord-LB teilt, müssten dafür vielleicht sogar personell aufgestockt werden.

Eine Auffanglösung der Sparkassen sieht eine Finanzspritze der Länder von mehr als 2 Milliarden Euro vor. Das Sparkassen-Lager würde sich den Kapitalbedarf von mehr als eine Milliarde Euro teilen. Insidern zufolge ist die Auffanglösung der Sparkassen der Favorit bei der Nord-LB-Rettung. Diese wäre auch aus Sicht der Wirtschaft und der Kommunen in unserer Region wünschenswert. Eine Hürde müsste diese Lösung aber noch nehmen: Sie muss vor der EU-Bankenaufsicht bestehen. Am Freitag sollen sich der DSGV und die Landesbank mit der Aufsicht treffen. Weil diese auch Druck macht, darf mit einer Entscheidung, ob die Nord-LB nun öffentlich-rechtlich bleibt oder künftig mit privater Beteiligung Geschäfte betreibt, bis Ende Februar zu rechnen sein.