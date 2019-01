Mehr Freizeit ist Streitpunkt in Tarifverhandlungen

Mehrere Stunden verhandelten die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der zweiten Stahl-Tarifrunde am Mittwoch – in die Nähe einer Einigung kamen beide Seiten jedoch nicht. Streitpunkt ist vor allem die von der IG Metall geforderte Urlaubsvergütung von 1800 Euro, die die Beschäftigten der Eisen- und...