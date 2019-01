„Stahlbranche in schwieriger Lage“

Am heutigen Mittwoch gehen die Tarifverhandlungen für die Eisen- und Stahlindustrie in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen in die zweite Runde. Ab dem frühen Nachmittag treffen sich die Verhandlungsführer des Arbeitgeberverbands Stahl und der IG Metall in Düsseldorf. Sie diskutieren über...