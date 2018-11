Freie Lehrstellen kommen auf dem Postweg

Wer auf der Suche nach einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz ist, hofft oft auf die Hilfe der zuständigen Behörde. Doch immer wieder fühlen sich Betroffene von der Arbeitsagentur schlecht beraten. Was ist dran an diesem Vorurteil? Unser freier Mitarbeiter Lucas Rosenbaum hat für unsere Zeitung in Braunschweig den Test gemacht und sich verdeckt beraten lassen. Hätte der 28-Jährige am Ende nicht den erwünschten Master-Studienplatz an...