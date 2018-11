Neuer Antrieb, neues Risiko

Der Schlüssel zur Elektromobilität in der Fläche ist in Deutschland das Flottengeschäft, also Dienstwagen. Das machte Frank Fiedler, Finanzvorstand der Volkswagen Financial Services (VW FS), am Freitag in Wolfsburg deutlich. Denn 80 Prozent der Neuwagen hierzulande seien Dienstwagen. Deren...