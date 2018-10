Drogeriemarkt-Kette DM legt in unserer Region leicht zu

In Deutschland sowie in Süd- und Südosteuropa betreibt die Drogeriemarkt-Kette DM 3566 Filialen. 22 davon gibt es in unserer Region. Die haben im zurückliegenden Geschäftsjahr, das am 30. September endete, einen Umsatz von 89,1 Millionen Euro erzielt. Das war nach Angaben des...