„Kein Grund zum Zurücklehnen“

Das Weltwirtschaftsforum in der Schweiz bescheinigt Deutschland Bestnoten in der Innovationsfähigkeit und gute Noten in der Wettbewerbsfähigkeit. Florian Bernschneider, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig, mag aber nicht in Euphorie verfallen. Im Gegenteil: Er warnt vor...