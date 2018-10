Der VW aus dem Internet

Die Marke VW will näher an ihre Kunden rücken und ihnen neue digitale Dienstleistungen und Produkte direkt verkaufen ­– also ohne den Umweg über Händler. Dafür wird der Vertrieb umgebaut. Losgehen soll es im April 2020, wie VW gestern mitteilte. Dann kommt auch die ID.-Modellfamilie auf den Markt....