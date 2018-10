1,5 Milliarden für Braunkohlereviere

Die Kohlekommission der Bundesregierung will den Ausstieg aus der Braunkohle mit mehr als 1,5 Milliarden Euro absichern und den betroffenen Regionen langfristig helfen. Schon in dieser Wahlperiode – also bis 2021 – sollten die 1,5 Milliarden Euro für ein Sofortprogramm genutzt werden und den...