Braunschweiger IT-Unternehmen CKC wird verkauft

Überraschung am Alten Bahnhof in Braunschweig: Gründer und Gesellschafter Christian Krentel hat in der vergangenen Woche sein IT-Unternehmen CKC verkauft. Das teilte die Gruppe nun mit. Übernommen werden die Braunschweiger von der kanadischen CGI-Group, die mit rund 74 000 Mitarbeitern 400...