Arbeitsminister Hubertus Heil: Nicht die Falschen abschieben

Erst in der Nacht zu Mittwoch einigte sich die große Koalition in Berlin auf das Rentenpaket, das Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) entwickelte, im Verlauf des gestrigen Tages verabschiedete das Kabinett das Paket, und schon am Abend stand Heil auf der Bühne beim „Arbeitgeberdialog“ des...