VW-MotorenWerk Salzgitter Beddingen (Archivbild). Foto: Bernward Comes

Salzgitter. Das Motorenwerk soll außerdem Bauteile für die Elektrofahrzeug-Familie ID fertigen und in die Prototypenfertigung für Brennstoffzellen einsteigen.

Künftig soll das VW-Motorenwerk Salzgitter Bauteile für die Elektrofahrzeug-Familie ID des Wolfsburger Autobauers fertigen. Überdies soll das Volkswagenwerk in Salzgitter in die Prototypenfertigung für Brennstoffzellen einsteigen und eine Batteriezellen-Pilotanlage aufbauen. Das teilte VW am Samstag über Twitter mit.

Die Mitarbeiter hatten schon länger gehofft, dass sich für ihr Werk eine Kompensation finden würde - denn die Zahl der in Salzgitter produzierten Verbrennungsmotoren sinkt.