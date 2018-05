Nach Chefwechsel bei VW nun auch Wechsel im Porsche-Aufsichtsrat

Das Porsche-Logo ist auf einem Schild an der Zufahrt zum Porsche-Entwicklungszentrum zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa

Der Umbau an der VW-Spitze wirkt sich nun auch auf den Aufsichtsrat der Konzerntochter Porsche aus. Der frühere VW-Chef Matthias Müller sowie die Ex-Vorstände Karlheinz Blessing und Francisco Javier Garcia Sanz seien aus dem Kontrollgremium der Porsche AG ausgeschieden, teilte der Autobauer am Dienstag mit. An ihre Stelle rücken Gunnar Kilian, Andreas Renschler und Hiltrud Werner.

Kilian hatte im Zuge des Chefwechsels im April den Vorstandsposten für Personal und Organisation bei VW übernommen. Werner ist seit Februar 2017 im Konzernvorstand und dort zuständig für die Bereiche Integrität und Recht. Renschler sitzt bereits seit 2015 im VW-Vorstand und verantwortet dort den Bereich Nutzfahrzeuge.

Müller hatte den Vorstandsvorsitz der Volkswagen AG im April an den bisherigen VW-Markenchef Herbert Diess abgegeben und war auch aus anderen Gremien der Konzerngruppe ausgeschieden. Zuletzt hatte Müller Anfang Mai seinen Posten im Vorstand der Volkswagen-Dachgesellschaft Porsche SE abgegeben.