Berlin. Bernd Zimmer ist einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler Deutschlands.

Bernd Zimmer ist einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler Deutschlands. Sein Werk handelt von einer sich stetig verändernden Natur, von Farbe, Luft und Licht, von fließendem Wasser und den unermesslichen Weiten des Kosmos. Malen bedeutet für Zimmer Reflexion über das in der Natur Gesehene und Erlebte. Seine Bilder entstehen im Atelier, die Motive entspringen der Erinnerung. Dabei kommt dem Schaffensprozess ein großer Stellenwert zu. Zimmer malt auf dem Boden, er steht und läuft auf seinen Bildern, lässt die Farbe von oben herab auf die liegenden Malgründe fließen und verteilt sie mit impulsiven, breiten Pinselstrichen. Ausgehend von der Natur gelangt Zimmer zu freier Malerei, schafft Eigenständiges und Neues.

Bernd Zimmer ging 1980 als Neuer Wilder in die Kunstgeschichte ein. Buchstäblich über Nacht erreichten er und die anderen sogenannten Moritzboys mit der Ausstellung Heftige Malerei in Berlin den internationalen Durchbruch.

Christian Rauch, CEO Degussa Goldhandel, freut sich, mit der am 22. Juni 2024 startenden Ausstellung in der Berliner Niederlassung am Gendarmenmarkt einen repräsentativen Querschnitt sowie einige der neuesten, bis dato unveröffentlichten Arbeiten des renommierten Künstlers zeigen zu dürfen - hier in Berlin, der Geburtsstadt der Neuen Wilden, wo alles seinen Anfang nahm.

"Es ist mir eine besondere Freude, Bernd Zimmer bei uns zu Gast zu haben und seine neuesten Bilder mit interessierten Menschen zu teilen, die wir herzlich in unsere Berliner Niederlassung einladen", so Rauch. Die Degussa Goldhandel engagiere sich ganz bewusst im Kunst- und Kulturbereich, "denn wir sind davon überzeugt, dass insbesondere die bildenden Künste und die Musik neue Horizonte eröffnen und Menschen in einen lebendigen Austausch bringen."

Die repräsentative Werkschau kann vom 22. Juni bis 30. September 2024 während der Öffnungszeiten der Berliner Degussa-Niederlassung kostenfrei besichtigt werden.

BERND ZIMMER IN BERLIN / 22.6. bis 30.9.2024

DEGUSSA Goldhandel Berlin, Französische Straße 48, 10117 Berlin,Mo., Di., Mi. und Fr. jeweils 10 bis 17 Uhr / Do. 10 bis 18 Uhr

Mehr Informationen zum Kulturengagement der Degussa Goldhandel GmbH finden Sie unter https://www.degussa-goldhandel.de/unternehmen/sponsoring/kultursponsorings/

Pressekontakt: Claudia Fasse Degussa Goldhandel GmbH Kettenhofweg 29, 60325 Frankfurt am Main Telefon: +49-69-860068 - 0 Mobil 01722108904 Mail: presse@degussa-goldhandel.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Degussa Goldhandel GmbH