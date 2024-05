Unterföhring. Unterföhring, 24.

Unterföhring, 24. Mai 2024 - Der für den Academy Award nominierte Schauspieler Jeffrey Wright ("Amerikanische Fiktion") wird in der zweiten Staffel der Erfolgsserie "The Last Of Us" als Isaac zu sehen sein. In seiner Rolle verkörpert er den ruhigen, nach Freiheit strebenden Anführer einer großen Miliz, der in einen endlosen Krieg mit einem überraschend einfallsreichen Feind verwickelt wird. Wright spielte die Rolle auch bereits im Videospiel "The Last of Us Part II".

Zu dem wiederkehrenden Cast der zweiten Staffel gehören Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria. Zu den bereits angekündigten neuen Darstellern gehören Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen und Danny Ramirez als Manny. Catherine O'Hara übernimmt zudem eine Gastrolle.

"The Last Of Us" wird von Craig Mazin und Neil Druckmann geschrieben und produziert. Die Serie ist eine Koproduktion mit Sony Pictures Television und als Executive Producer fungieren Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan und Evan Wells. Produktionsfirmen sind PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, und Naughty Dog.

Über "The Last Of Us":

Basierend auf dem von der Kritik hochgelobten Videospiel "The Last Of Us", das von Naughty Dog exklusiv für die PlayStation®-Plattformen entwickelt wurde, spielt die Geschichte zwanzig Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation. Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer bedrückenden Quarantänezone herauszuschmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen, herzzerreißenden Reise, bei der die beiden die USA durchqueren müssen und zum Überleben aufeinander angewiesen sind.

Über Jeffrey Wright:

Jeffrey Wright ist ein mit Tony-, Emmy-, AFI- und Golden-Globe-Preisen ausgezeichneter Schauspieler, der eine Karriere in der Welt des Theaters, des Films und des Fernsehens hinter sich hat. Aktuell ist Wright in der Hauptrolle in dem Kinofilm "Amerikanische Fiktion" zu sehen, die vom Oscar-Preisträger Cord Jefferson geschrieben und inszeniert wurde. Für den Film wurde Wright unter anderem für die Academy Awards, Golden Globe Awards, Critics Choice Awards und SAG Awards nominiert und nahm 2024 einen Independent Spirit Award für seine Darstellung von Thelonious 'Monk' Ellison mit nach Hause.

Im TV spielte Wright die Rolle des Bernard Lowe in HBOs "Westworld", für die er drei Emmy-Nominierungen erhielt. Zu seinen jüngsten Filmauftritten gehören: "Rustin" (2023, Regie: George C. Wolfe), "Asteroid City" (2023) und "The French Dispatch" (2021) von Wes Anderson sowie "The Batman" (2022; Regie: Matt Reeves), um nur wenige zu nennen.

