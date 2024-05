Köln. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir laden Sie herzlich zur Premiere des Dokumentarfilms „Eternal You – Vom Ende der Endlichkeit“ ein:

am Donnerstag 23. Mai 2024 um 19 Uhr im Filmforum des Museum Ludwig in Köln.

Darum geht es:

Sind wir am Ende der Endlichkeit? In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz die Grenzen zwischen Leben und Tod verwischt, begeben wir uns auf eine filmische Reise in die neuen digitalen Möglichkeiten: StartUps kreieren Avatare, die es Trauernden ermöglichen, mit ihren Verstorbenen in Kontakt zu treten und mit den digitalen Doppelgängern zu chatten. Wir zeigen Pioniere und User einer Technologie, die den Tod überwinden will. „Eternal You“ erkundet die tiefe menschliche Sehnsucht nach Unsterblichkeit und stellt die Frage: Was geschieht, wenn der Wunsch nach Kontaktaufnahme mit Verstorbenen zur digitalen Realität wird? Und welche psychologischen Folgen sind damit verbunden? Ein Film, der zu Diskussionen einlädt.

Ein Dokumentarfilm von Hans Block und Moritz Riesewieck.

„Eternal You – Vom Ende der Endlichkeit“ wurde produziert von der beetz brothers film production und ist eine Koproduktion mit WDR, NDR, BR, SWR, rbb, SRF|SRG SSR, VPRO und Docmine in Zusammenarbeit mit ARTE, ORF, NRK, Motto Pictures (USA), Concordia Studio (USA) und Impact Partners (USA). Sie wird unterstützt von der Film- und Medienstiftung NRW, dem BKM, dem Medienboard BerlinBrandenburg und Creative Europe MEDIA.

Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird es ein Filmgespräch und einen kleinen Umtrunk geben.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

