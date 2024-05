Hamburg. Ist die FAIRFAMILY der beste Arbeitgeber in Hamburg? Für Mitarbeiter, die sich entwickeln und Teil einer besonderen Mission werden wollen, gibt es auf jeden Fall wenige Alternativen. Mit der Mission “Wir schaffen TOP Arbeitgeber“ setzt sich FAIRFAMILY deshalb das Ziel, nicht nur andere zu TOP Arbeitgebern zu machen, sondern auch selbst der beste Arbeitgeber in Deutschland zu sein. Aber was macht die Kultur so besonders und in welchen Punkten können andere Arbeitgeber davon lernen? Wir haben die beiden Geschäftsführer und Gründer Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich befragt und im Folgenden die beeindruckenden Besonderheiten dokumentiert.

Ist die FAIRFAMILY der beste Arbeitgeber in Hamburg? Für Mitarbeiter, die sich entwickeln und Teil einer besonderen Mission werden wollen, gibt es auf jeden Fall wenige Alternativen. Mit der Mission "Wir schaffen TOP Arbeitgeber" setzt sich FAIRFAMILY deshalb das Ziel, nicht nur andere zu TOP Arbeitgebern zu machen, sondern auch selbst der beste Arbeitgeber in Deutschland zu sein. Aber was macht die Kultur so besonders und in welchen Punkten können andere Arbeitgeber davon lernen? Wir haben die beiden Geschäftsführer und Gründer Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich befragt und im Folgenden die beeindruckenden Besonderheiten dokumentiert.

Am 08. Mai 2024 war Dr. Peter Tschentscher, der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, zur offiziellen Büroeröffnung vor Ort. FAIRFAMILY wird für eingeladene Partner im Juli noch eine offizielle Büroeinweihung veranstalten.

Im Folgenden geben sie einen Einblick, welche Besonderheiten sie ihren Mitarbeitern in 3 Bereichen geben:

Gehalt und Benefit Struktur, Produktivität, Ausbildung und Training Führung und Kultur

Warum legt FAIRFAMILY den Fokus so stark darauf, der beste Arbeitgeber zu sein? Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich betonen immer wieder, dass die besten Mitarbeiter, die TOP Leistung abliefern wollen, auch ein gutes Umfeld brauchen. Dazu gehört nicht nur, dass TOP Mitarbeiter von TOP Kollegen umgeben sein wollen. Eine performanceorientierte Kultur schafft die Grundlage, sich auf allen Ebenen beruflich sowie privat zu entwickeln.

Gehalt und Benefit - ein überdurchschnittliches Gehalt sowie zusätzlich über 10 Prozent zusätzlich in Form einzigartiger Benefits

Die Mitarbeiter der FAIRFAMILY leben in einer solchen Kultur. Sie bekommen nicht nur ein gutes Gehalt. Die Firma hat verstanden, dass es in der heutigen Zeit auf mehr ankommt. Wer bei FAIRFAMILY arbeitet, erhält eine umfangreiche Unterstützung bei den verschiedensten Kosten, persönlichen Herausforderungen sowie bei der Versorgung von Familienangehörigen. Konkret sieht das wie folgt aus: FAIRFAMILY übernimmt jährlich bis zu 1.500 Euro für finanzielle Aufwendungen wie Brillen, Arzneimittel, Physiotherapie oder etwa Zahnarztrechnungen, Massagen und vieles mehr.

Mitarbeiter erhalten Zugang zu über 6.000 Sport- und Wellnesseinrichtungen in ganz Deutschland - ob Klettern, Schwimmen, Fitnessstudio. Zusätzlich zahlt FAIRFAMILY monatlich 100 Euro der privaten Kosten - für die Mobilität, das Mittagsessen sowie die private Internet- und Handy-Rechnung. Mit dem FAIRFAMILY Fahrrad-Leasing können Mitarbeiter in Hamburg schnell von A nach B kommen. Ergänzend können sie sich ein Auto leasen. Mit den FAIRFAMILY-Mitarbeiter-Rabatten erhalten sie in über 500 Onlineshops bis zu über 40 Prozent Vergünstigungen, sie reisen billiger in den Urlaub, kaufen Kleidung rabattiert und vieles mehr.

Doch FAIRFAMILY kommt nicht nur für die bestehenden Kosten auf, sondern unterstützt auch bei gesundheitlichen Beschwerden und gibt seiner Belegschaft einen besseren Zugang zum deutschen Gesundheitssystem, wie beispielsweise mithilfe einer schnellen Facharztterminvereinbarung innerhalb von 5 Tagen.

FAIRFAMILY beweist Weitsicht

Darüber hinaus zeigen die beiden Geschäftsführer Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich immer wieder, dass sie langfristig denken. So zahlen sie ihren Teammitgliedern eine Betriebsrente, die ihnen ein zusätzliches 6-stelliges Budget in ihrer Rente ermöglicht - bereits ohne, dass sie etwas von ihrem Geld dazu zahlen. Die beiden Geschäftsführer wollen, dass ihre TOP Mitarbeiter auch bis zu ihrer Rente bei ihnen arbeiten und gleichzeitig zuverlässig für ihr Alter vorsorgen.

Generell ist das Thema der Gesundheit bei FAIRFAMILY nicht einfach ein Benefit auf dem Blatt, sondern ein aktiv gelebter Wert. Es bestehen sogar 1:1 Coaching-Möglichkeiten, um gemeinsam über private und berufliche Wünsche, Ziele und Lösungen zu sprechen. Auf diese Weise schaffen Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich den bestmöglichen Rahmen für die maximale Leistung ihrer Mitarbeiter.

Struktur, Produktivität, Ausbildung und Training

Wer sich für die Arbeit bei FAIRFAMILY interessiert, der kann sich auf eine gründliche Einarbeitung und höchsten Standard freuen. In ihrem Unternehmenshandbuch schaffen sie Klarheit über alle Verantwortlichkeiten und Rollen im Unternehmen. An dem zukünftigen Schreibtisch im hochmodernen Office in zentraler Lage direkt am Hamburger Hafen mit atemberaubendem Ausblick auf die Elbe warten neben hochwertigen Designermöbeln die neuesten Apple-Geräte auf zukünftige Mitarbeiter. Denn Qualität zieht sich durch die komplette Unternehmens-DNA.

Mit klaren Prozessen und einer digitalen Ausbildung starten neue Talente in ihrem neuen Job. "FAIRFAMILY - In dem gefördert und anerkannt werden, was Du tust und liebst" - das ist der Anspruch im Unternehmen. Dabei startet jeder Mitarbeitende mit einem digitalen Schulungssystem, was ihm den Einstieg in das Unternehmen so angenehm und einfach wie möglich macht.

Jeder ist bei FAIRFAMILY willkommen, der ehrgeizig ist, motiviert ist und sich weiterentwickeln möchte. Dafür bieten sie den optimalen Rahmen. Sie bieten Sicherheit, klare Prozesse und geben Checklisten an die Hand. So kommt jeder Mitarbeiter nach seiner Einarbeitungszeit direkt auf Flughöhe. Nicht zuletzt hat jeder Mitarbeiter in seinem Bereich einen Gehaltsentwicklungsplan und definierte Aufstiegsmöglichkeiten. Diese sind an genaue Anforderungen und Kennzahlen geknüpft, die transparent aufgezeigt werden.

Führung und Kultur

TOP Arbeitgeber schaffen, bedeutet TOP Arbeitgeber sein und das beginnt mit den richtigen Leuten an Bord der Reise. FAIRFAMILY ist nicht nur ein Firmenname, sondern eine Haltung, die Kunden, Partner und natürlich alle Mitarbeiter spüren. FAIRFAMILY steht für eine dynamische und schnell wachsende Unternehmensberatung, die es sich zum Ziel gemacht hat, Deutschlands Arbeitgeber zu TOP Arbeitgebern zu machen. Um dies zu bewerkstelligen, pflegen sie eine Unternehmenskultur voller Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung und Respekt, in der jeder einzelne individuell gefördert und auch gefordert wird.

Die Führungskräfte sind alle top ausgebildet und sind dazu da, den bestmöglichen Rahmen für die Arbeit aller zu schaffen. Ein eigener Coach und Mediator begleitet das Unternehmen in Vollzeit im Wachstum. Er schaut danach, dass Konflikte in den Teams gelöst werden und die maximale Power aufrechterhalten wird. Dabei gibt es 5 klar definierte Werte, die im Unternehmen gelebt werden. Diese sind neben der Arbeitsleistung auch Grundlage der persönlichen Bewertung bei FAIRFAMILY.

Was sagen die Mitarbeiter über FAIRFAMILY?

"Als erster Mitarbeiter der FAIRFAMILY ist für mich hier bei uns im neuen Office auf über 1.800 qm ein nächster Milestone erreicht. Wir haben noch viel vor und ich bin mir sicher, dass wir, gerade da wir selber ein TOP Arbeitgeber sind, unsere großen Ziele erreichen werden." (Frank Sallach, Senior Strategieberater)

"Mich freut es, jeden Tag bei FAIRFAMILY gemeinsam Gas zu geben und mich persönlich sowie beruflich ständig weiterzuentwickeln. Bei FAIRFAMILY hast du eine enorme Entwicklungsmöglichkeit. Wenn du gerne die Extra-Meile gehst und bei einem Arbeitgeber arbeiten willst, der dich richtig fördert, bist du bei uns richtig." (Alicia Marie Scharr, Head of Marketing)

"Neben meiner langjährigen Erfahrung in der Unternehmensberatung war ich mehr als ein Jahrzehnt CFO und CEO in einem mittelständischen Industrieunternehmen sowie in einem internationalen Konzern. Nun bringe ich meine umfangreiche Finanzexpertise bestmöglich in das Team sowie in die strategische Unternehmenssteuerung ein. In unserer Führung der FAIRFAMILY wollen wir jedem einzelnen Mitarbeiter die bestmögliche Perspektive bieten. TOP Mitarbeiter wünschen sich einen TOP Arbeitgeber." (Thorsten Ziehl, Chief Financial Officer)

"Es ist uns wichtig, bei FAIRFAMILY eine Kultur zu schaffen, die auf Leistung aufbaut und dennoch mit dem privaten Umfeld und Themen vereinbar ist. Ich selbst bin Mutter von vier Kindern und habe einen Wandel erlebt, als ich nach 20 Jahren Konzernerfahrung zu FAIRFAMILY gewechselt bin. Das Besondere an FAIRFAMILY ist, dass wir uns stets unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sind, während wir unsere große Vision verfolgen." (Uta Thoms, Chief Human Resources Officer)

