Der Münchner Campus der IESE Business School ist wieder ganz vorne dabei in der Welt der akademischen Weiterbildung von Führungskräften. Das jährliche Executive-Education-Ranking der Financial Times führt IESE auf Platz zwei weltweit bei den offenen Programmen und Kundenprogrammen. Den Ausschlag gaben die Internationalität, die Relevanz der Programme für Unternehmen und die Zufriedenheit der Teilnehmer.

Business Schools bieten unter anderem offene Programme für Führungskräfte und maßgeschneiderte Programme für Unternehmen an. "Eine Weiterbildung bei IESE ist für Führungskräfte, Unternehmer und Firmenkunden eine außergewöhnliche globale Erfahrung", so Andrea Montalvo, Associate Dean für Executive Education der IESE Business School. Das FT-Ranking unterstreiche die Relevanz der IESE-Programme, die Führungskräften helfen, Herausforderungen wie Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit aus einer breiten Perspektive zu betrachten. IESE sei "immer auf der Suche nach der besten Lernerfahrung für Führungskräfte", so Montalvo.

In der Rangliste der Offenen Programme sticht IESE durch die Internationalität seiner Dozenten, die Vielfalt der Nationalitäten in den Klassen und seine weltweiten Standorte hervor. IESE schneidet in allen Kategorien, die die Internationalität der Kundenprogramme messen, sehr gut ab.

Die Teilnehmer der Programme der IESE Business School schätzen die Ermutigung zu neuen Denkansätzen ebenso wie die Ausgewogenheit aus akademischem Input und dessen praktischer Relevanz. IESE entwickelt Programme für Kunden wie Henkel, Shiseido, Amadeus, European Broadcasting Union und BBVA. Die Zufriedenheit der Teilnehmer ist hoch: 9,91 von 10 Punkten ist die dritthöchste Punktzahl unter allen bewerteten Business Schools.

