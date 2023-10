Solidaritätsaktion am Schabbat - Leere Stühle erinnern an Geiseln

Fr., 27.10.2023, 21.36 Uhr

Zum Beginn des jüdischen Feiertages Schabbat haben einige hundert Menschen bei einer Solidaritätsaktion in Berlin an das Schicksal der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas im Gazastreifen erinnert. Solche Aktionen hat es unter anderem bereits in Tel Aviv gegeben.