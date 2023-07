Maximilian Krah führt die AfD in den Europawahlkampf

Sa., 29.07.2023, 15.35 Uhr

Ein sächsischer Europaabgeordnete wird die AfD in den Europawahlkampf 2024 führen. Der 46-jährige Maximilian Krah wurde am Samstag in Magdeburg mit 65,7 Prozent Zustimmung auf den ersten Platz gewählt.