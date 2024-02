Berlin. Vielen Männern ist oft unklar, warum eine Partnerschaft nicht funktioniert. Ein Experte verrät, worauf es gerade Frauen oft ankommt.

Was wollen Frauen? Einen Gentleman, einen Macho oder doch den netten Liebhaber? Ein Beziehungscoach verrät, was viele Frauen in einer Beziehung suchen und gibt Beziehungstipps für Männer im Umgang mit Frauen.

Was wünschen sich Frauen in einer Partnerschaft?

„Frauen legen heute großen Wert auf emotionale Sicherheit, Verständnis und Respekt“, sagt Dominik Borde, ein Wiener Beziehungscoach und Gründer der Paarberatung „Sozialdynamik“. Laut seiner Erfahrung suchen Frauen einen Partner, der nicht nur ihre Meinung und ihre Gefühle respektiert, sondern ihnen auch bedingungslose Liebe schenkt.

Bordes Erkärung: Frauen fühlten sich oft nicht ausreichend geliebt, angenommen und wertgeschätzt – kurz: Sie klagen über zu wenig Liebe. Dadurch blieben viele Erwartungen an eine intakte Liebesbeziehung unerfüllt, so der Experte. Wer das erkenne, lerne Frauen automatisch besser zu verstehen und sei bereit, ihnen mit Worten und kleinen Gesten Liebe zu zeigen.

Wie wichtig ist Sex für Frauen?

Aber nicht nur im Alltag, auch beim Sex spiele emotionale Nähe eine große Rolle, sagt Beziehungscoach Borde. Sex nach Anleitung wollten Frauen dagegen eher nicht. „Es geht um mehr als körperliche Befriedigung“, erklärt er. Frauen wollten beim Sex wahrgenommen werden und eine emotionale Bindung zu ihrem Partner spüren. Das zeigt auch eine Studie der Partnerbörse „ElitePartner“: Demnach brauchen sowohl Frauen als auch Männer Intimität und Nähe für ein erfülltes Bettleben.

Die Erfahrung des Beziehungscoach Dominik Borde zeigt: Für Frauen dürfen Männer durch aus sensibel, einfühlsam, verletzlich und gerna auch gelegentlich sentimental sein. © iStock | jacoblund

Frauen wollen gefühlvolle Männer, die sie verstehen

Sensibel, einfühlsam, verletzlich, manchmal sogar sentimental – Diese Eigenschaften wünschen sich Frauen offenbar vom Mann des 21. Jahrhunderts. Beziehungscoach Borde beobachtet, dass Frauen zunehmend Männer schätzen, die emotional offen und verletzlich sein können, ohne ihre Selbstsicherheit zu verlieren. Männer also, die wüssten, was sie wollen und was nicht, und die auch sagten, was sie mögen und was nicht. „Ja-Sager und Männer, die ständig versuchen, es ihrer Partnerin recht zu machen, werden dagegen als schwach oder weniger attraktiv empfunden“, so Borde.

Frauen wollen keinen anhänglichen Partner

Das Klischee besagt: Frauen brauchten Nähe, Männer Freiraum in der Beziehung. Allerdings ist genau das eben nur ein Klischee, denn auch Männer können klammern und Frauen können ständig unterwegs sein. Auch Frauen wünschten sich wie Männer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz, erklärt Dominik Borde.

Zu viel Zärtlichkeit, das „Kleben“ an der Partnerin oder ständige Liebesbekundungen kämen bei Frauen nicht besonders gut an, sagt der Beziehungscoach. Ebenso unbeliebt sei ein abwesender, distanzierter Partner, der sich nur um seinen Beruf und seine Hobbys kümmert und keine Zeit für die Beziehung hat.

Welche Eigenschaften schätzen Frauen besonders an einem Partner?

Unabhängig davon seien laut dem Experten weder Aussehen, Intelligenz noch Geld das Maß der Dinge. Frauen wie Männer wünschten sich einen humorvollen Menschen an ihrer Seite, sagt Borde. Das zeigt auch eine Umfrage der Zeitschrift „Annabelle“. Acht von zehn Befragten setzten den Humor eines möglichen Partners oder einer möglichen Partnerin mit Blick auf wichtige Eigenschaften an erste Stelle. Nicht verwunderlich, gelten humorvolle Menschen doch als intelligent, charmant und mutig. Sie versprühen Charme und haben eine positive Einstellung. Kurz: Humor ist sexy.

Experte verrät: Das sind die Tabus für Frauen in Beziehungen

Unaufrichtigkeit und eine mangelnde Kommunikation sind laut Borde dagegen insbesondere bei Frauen unbeliebt. Für eine langfristige Beziehung wünschten sie sich von ihrem Partner das Gefühl, die „Einzige“ zu sein. Dafür braucht es laut Beziehungscoach Borde Ehrlichkeit, Treue und Verlässlichkeit. Auch persönliche Gespräche seien wichtig. Frauen wollten wissen, was in ihrem Partner vorgeht – welche Gefühle, Gedanken und Probleme ihn beschäftigen.

Komme das Gespräch zu kurz oder bleibe es oberflächlich, könne das Desinteresse signalisieren, gibt er zu bedenken. Schweigen schaffe zudem eine Distanz, die unter Umständen nicht mehr rückgängig gemacht werden könne. Fest steht aber natürlich auch: Menschliche Vorlieben sind individuell. Nicht alle hier aufgeführten Merkmale spiegeln die Vorlieben jeder Frau und jedes Mannes wider. Dennoch können sie einen ersten Anhaltspunkt bieten.