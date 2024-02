Berlin. Nachhaltige Energie, für die man kaum etwas tun muss? Photovoltaik ist auf dem Vormarsch. Einige Städte setzen mehr darauf als andere.

Dass die Menschheit in Bezug auf Energiegewinnung etwas tun muss, ist in Zeiten von Klimawandel und endlichen fossilen Brennstoffen kein Geheimnis. Und genau hier kommen die sogenannten erneuerbaren Energien ins Spiel, seien es Wasser-, Wind- oder Solarenergie. Positiver Nebeneffekt: Jeder Hausbesitzer kann diese Solarenergie mithilfe einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach in Strom oder Wärme umwandeln.

Diese Möglichkeit nutzen immer mehr Menschen in Deutschland. Das hat das Energieunternehmen Enpal jetzt in einer großen Studie untersucht, die dieser Redaktion exklusiv vorliegt. Parallel wurde ausgewertet, in welchen Städten die meisten Photovoltaikanlagen installiert sind.

Studie zeigt: Zahl der Anlagen wächst stetig

Für die Studie wurden die Daten von über zwei Millionen Solaranlagen analysiert, die seit dem ersten August 2018 im sogenannten Marktstammdatenregister erfasst wurden. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Anlagen von Privatpersonen oder Organisationen betrieben wurden. Berücksichtigt wurden zunächst nur Städte mit einer Einwohneranzahl von 100.000 oder mehr.

Den Ergebnissen zufolge stiegen die Zahlen in den vergangenen Jahren rasant an. Im Schnitt wurden seit 2018 jedes Jahr rund 51 Prozent PV-Anlagen mehr gebaut als im Jahr zuvor. Allein zwischen 2022 und 2023 betrug der Anstieg satte 176 Prozent.

Niedersächsische Kleinstadt hat die meisten PV-Anlagen

Besonders eine Stadt war beim Ausbau besonders fleißig: In Oldenburg wurden im vergangenen Jahr 2656 PV-Anlagen neu installiert. Das entspricht 15,6 Anlagen pro 1000 Einwohner. Den zweiten „Platz an der Sonne“ sichert sich Gütersloh mit einer Quote von 13,2. Erlangen komplettiert das Treppchen mit einer Quote von 12,7.

Stadt Gebaute PV-Anlagen in 2023 Einwohner Zahl Quote pro 1000 Einwohner Oldenburg 2656 170.389 15,6 Gütersloh 1338 101.158 13,2 Erlangen 1435 113.292 12,7 Ingolstadt 1733 138.016 12,6 Moers 1148 103.725 11,1 Paderborn 1612 152.531 10,6 Bergisch Gladbach 1152 111.645 10,3 Wolfsburg 1224 123.949 9,9 Reutlingen 1115 116.456 9,6 Darmstadt 1534 159.631 9,6 Ulm 1195 126.949 9,4 Bottrop 1087 117.311 9,3 Neuss 1409 152.731 9,2 Münster 2930 317.713 9,2 Braunschweig 2243 248.823 9,0 Salzgitter 927 103.694 8,9 Osnabrück 1454 165.034 8,8 Hamm 1567 179.238 8,7 Bonn 2849 331.885 8,6 Recklinghausen 938 110.714 8,5

Dr. Wolfgang Gründinger, Unternehmensbotschafter von Enpal: „Der PV-Ausbau ist im letzten Jahr deutlich angestiegen. Die Menschen haben verstanden, dass sie mit dem Umstieg auf erneuerbare Energie viel Geld sparen können. Das ist ein gutes Zeichen für die Energiewende. Dazu kommt: Für Privathaushalte fällt seit Januar 2023 für die Lieferung und die Installation von Photovoltaikanlagen keine Umsatzsteuer mehr an.“

Handwerker beim Installieren einer Photovoltaik-Anlage. Insgesamt gibt es bundesweit etwa 2,6 Millionen Stück davon, so das Statistische Bundesamt. © Marijan Murat/dpa/dpa-tmn | Marijan Murat

Großstädte im Vergleich: Ausbau hängt hinterher

Während vor allem die kleineren Städte im Ausbau voranschreiten, liegt die Quote bei den Großstädten deutlich niedriger. Das liegt einerseits daran, dass es einfach deutlich mehr Einwohner auf kleinerem Raum gibt, sowie an der Tatsache, dass viele Mietshäuser noch nicht auf Photovoltaik setzen. Große Dachflächen, die noch nicht entsprechend genutzt werden!

Besonders weit hinten im Ranking liegen deshalb die Millionenstädte München (Quote 3,1), Berlin (2,7) und Hamburg (2,6). Die wenigsten PV-Neubauten gab es in Frankfurt am Main (2,4 pro 1000 Einwohner). Das sind die Großstädte im Vergleich: