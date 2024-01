Berlin. Verkehr, Industrie und Heizen: Luftverschmutzung wird zu einem zunehmendem Problem. Wie Sie verlässliche Werte aus der Umgebung finden.

In einer Welt, in der die Sorge um verschiedene Umweltwirkungen stetig zunimmt, rückt auch das Thema der Luftverschmutzung immer stärker in den Fokus. Die unsichtbaren Gefahren, die in unserer Atemluft lauern, beeinflussen nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere Gesundheit in erheblichem Maße. Daher ist es von entscheidender Bedeutung zu wissen, wie man sich vor schadstoffbelasteter Luft schützt und wie hoch die jeweiligen Werte der Luftverschmutzung in der Umgebung sind.

Luftverschmutzung: Umweltbundesamt liefert Werte

Das Umweltbundesamt präsentiert auf seiner Website eine Übersicht mit verschiedenen interaktiven Karten, die Informationen und Werte für die Luftverschmutzung enthalten. Diese Daten werden laut der Institution mehrmals täglich von Fachleuten des Umweltbundesamtes und der Bundesländer bestimmt und auf der Website aktualisiert. Betont wird jedoch, dass die Daten stets vorläufig sind und sich nach Prüfungen noch ändern können.

Bewertung der lokalen Luftqualität

Zur Bewertung der Luftqualität wird der sogenannte Luftqualitätsindex berechnet. Dieser ergibt sich laut dem Umweltbundesamt aus den Konzentrationen verschiedener Schadstoffe: Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon. Mithilfe einer interaktiven Karte lässt sich die genaue lokale Schadstoffbelastung zu einem bestimmten Zeitpunkt durch Filtern nach Datum, Uhrzeit, Bundesland und Station ermitteln. Außerdem werden die Gesundheitshinweise und Empfehlungen bereitgestellt.

Luftmessgeräte zur Erfassung von Feinstaub und Stickoxiden befinden sich auf der Luftmessstelle „Stuttgart am Neckartor“. © Sebastian Gollnow/dpa | Unbekannt

Werte für Luftverschmutzung auf deutschlandweiter Karte

Zusätzlich zum Luftqualitätsindex bietet das Umweltbundesamt auch bundesweite Mittelwerte verschiedener Schadstoffe. Diese Schadstoffe können deutschlandweit großflächig betrachtet werden:

Feinstaub (PM10)

Feinstaub (PM2,5)

Kohlenmonoxid (CO)

Ozon (O3)

Schwefeldioxid (SO2)

Stickstoffdioxid (NO2)

Übrigens: Die Zahl hinter dem „PM“ (engl.: „particulate matter“, dt.: „Feinstaub“) steht für den Durchmesser. PM10 steht demnach für einen maximalen Durchmesser von 10 Mikrometern und PM2,5 für einen Durchmesser von unter 0,1 Mikrometern.

Luftverschmutzung: Lokale Werte für konkrete Schadstoffe

Wer die lokale Belastung eines bestimmten Schadstoffs ermitteln möchte, kann diese nach Stationen filtern. Auch hier lassen sich Zeit und Ort genau eingrenzen, sodass ein Tagesmittel und ein stündlicher Tagesmittel abgelesen werden kann. Es gibt außerdem die Möglichkeit, in einem Diagramm die Entwicklung der Luftverschmutzung in einem bestimmten Zeitraum zu generieren.