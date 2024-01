Eine neue Studie des Max-Planck-Instituts in München hat erforscht, was die Pupillen über eine Depressionserkrankung verraten könnten.

Die Augen sind bekanntlich der Spiegel der Seele: Jetzt haben Forschende des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München bei einer Studie herausgefunden, dass eine Depression an den Pupillen abgelesen werden kann. Demnach gebe es offenbar einen Zusammenhang zwischen Depressionen und der Reaktion der Pupillen. „Jüngste Arbeiten zur Pupillometrie haben gezeigt, dass der Pupillenlichtreflex, der ein Index für die Pupillengröße als Reaktion auf Licht ist und durch eine sofortige Verengung gefolgt von einer Erweiterung gekennzeichnet ist, bei Depressionen verändert ist“, schreiben die Autoren in der Studie.