iOS17: Apple bringt diese neuen Funktionen für das iPhone raus

Apple wird seine nächsten iPhone-Modelle voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern lud am Dienstag zu einem Neuheiten-Event am 12. September in seinem Hauptquartier in Cupertino ein.

Für iPhone-Besitzer naht Abwechslung: Zeitgleich mit den neuen Modellen des iPhone 15 veröffentlicht Apple traditionell im September etwa zeitgleich auch die überarbeitete Version seines iPhone-Betriebssystems. Auf iOS 17 können sich erneut nicht nur Käuferinnen und Käufer der kommenden iPhone-Geräte 15 und iPhone 15 Pro freuen. In den Genuss der neuen Oberfläche kommen ebenfalls wieder Besitzer älterer iPhones. Doch was erwartet uns?

Hersteller Apple hat in den vergangenen Monaten bereits Profis und Interessierten in mehreren sogenannten Beta-Versionen einen Einblick gegeben, an welchen nützlichen Funktionen und optischen Neuerungen der iPhone-Konzern bastelt. Wie immer gilt: Nicht jede einzelne dort gezeigte Neuerung muss es auch in das schlussendlich ausgespielte iOS 17 schaffen – die meisten aber gelten als gesichert. Wir geben einen Überblick, welche neuen Funktionen für iOS 17 kommen sollen und welche iPhone-Modelle das kostenlose Update noch erhalten.

iOS 17: Nützlich neue Funktionen für Apples iPhones

Elegantere Bedienung, mehr Sicherheit und etwas optische Abwechslung: Mit dem kostenlosen iOS 17 ändern sich die Möglichkeiten und das Erscheinungsbild auf Apples Smartphones an zahlreichen Stellen. Eine Übersicht der nützlichsten neuen Funktionen:

Mit iOS 17 halten eine ganze Reihe nützlicher Funktionen und optischer Neuerungen Einzug auf viele iPhones. Foto: Zacharie Scheurer / dpa-tmn

Interaktive Widgets

Nicht bloß anschauen, sondern auch benutzen: So lautet das Motto künftig bei Widgets auf dem Home-Bildschirm. Nutzer können die praktischen in iOS verfügbaren App-Widgets jetzt nicht nur ansehen und als Stapel durchwischen, sondern künftig drauftippen. So lassen sich Funktionen direkt starten oder Änderungen vornehmen.

Zum Beispiel darf nun jeder direkt im Widget den Kalender bearbeiten, Erledigungen in der Erinnerungen-App abhaken, Smarthome-Geräte wie Lichter steuern oder in der Musik-App Songs starten und stoppen. Kurz: Die Widgets werden interaktiv – und damit deutlich nützlicher.

Standby-Modus im Sperrbildschirm

In den Einstellungen kommt mit dem Standby-Modus ein eigener Menüpunkt hinzu. Darin kann man die „Standby“-Funktion nach Belieben ein- und ausschalten. Ist sie aktiviert, lässt sich das iPhone im Standby-Modus in eine Bedienzentrale für das Smarthome, eine Musikabspielstation oder in eine Uhr für den Nachttisch verwandeln.

Der neue Modus funktioniert aber nur, wenn das iPhone gerade auflädt und gleichzeitig steht. Dafür wird das iPhone im Querformat ausgerichtet und zum Beispiel magnetisch fest auf einem Stativ mit Ladefunktion platziert. Einfach an einen Gegenstand lehnen klappt aber ebenfalls.

Der Standby-Modus in iOS 17 zeigt neben Uhrzeit und Datum etwa auch den Kalender und das Wetter an. Nutzer können aber auch durch ausgewählte Bilderalben wischen oder ihre Smarthome-Geräte wie die Beleuchtung, die Heizung oder Jalousien steuern.

Kontakte-Bildschirm nach Wunsch gestalten

Jeder Kontakt im Telefonbuch lässt sich in iOS 17 individuell gestalten. So lässt sich jedem Eintrag zum Beispiel ein Foto der Person hinzufügen, das ganze mit Farbfiltern aufhübschen, zudem ist die Schrift des Namens gestaltbar. So sehen Nutzer noch leichter, wer anruft und man kann Familienmitglieder, enge Freunde oder besondere Kontakte kreativer hervorheben. Neben Fotos lassen sich alternativ animierte Emojis zuweisen, die dem Menschen ähnlich sehen.

Und auch für sich selbst können iPhone-Besitzer eine als Anruf-Poster als digitale Visitenkarte gestalten. Auf diesem Weg kann man selbst bestimmen, was auf dem Bildschirm eines anderen iPhone-Nutzers auftauchen soll, wenn man ihn oder sie anruft. Seine gestaltete digitale Visitenkarte kann man künftig dann etwa auf Partys oder Geschäftsterminen an andere iPhone-Nutzer weitergeben. Und dieses Weitergeben klappt mit iOS 17 jetzt noch eleganter – dank „Airdrop“.

„Airdrop“: Kontakte mit iPhones in der Nähe teilen

„Hey, lass uns mal die Kontakte austauschen!“ Diese nette Aufforderung können iPhone-Nutzer untereinander in iOS 17 noch eleganter in die Tat umsetzen. Statt in die Menüs zu gehen und seinen Kontakteintrag darüber zu teilen, reicht es künftig, zwei iPhones nah aneinander zu halten. Über die bekannte kontaktlose Übertragung „Airdrop“ werden die digitalen Visitenkarten dann in Windeseile ausgetauscht. Praktisch: Nutzer können voran selbst bestimmen, welche persönlichen Einzelheiten dabei an den Gegenüber weitergegeben werden sollen.

iOS 17 kommt nicht nur auf die aktuellen iPhone 15 und iPhone 14, sondern auch noch auf iPhones von 2018. Foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty Images via AFP

Fotos als Sticker verwenden

Nicht nur Emojis werden in der Nachrichten-App liebend gern versendet, sondern auch kreative Sticker. Unter iOS 17 ist es möglich, aus normalen Fotos oder Bildern solche Sticker zu erzeugen und von überall aus zu versenden.

Tippt man in der Nachrichten-App auf ein Bild und hält es gedrückt, wird daraus ein Sticker ausgeschnitten. Diesen kann man sofort in einen Sammelordner ziehen und ablegen. Von dort können die selbsterstellten Sticker von praktisch allen Chat-Apps aus als Sticker verschickt werden. Zudem werden erstellte Sticke über alle eigenen Apple-Geräte hinweg synchronisiert und sind auch von dort aus zugänglich.

Leichter auf Nachrichten antworten

In WhatsApp schon länger vorhanden, in iOS 17 eine neue Funktion: In Apples Nachrichten-App können Nutzer nun bequemer erhaltene Nachrichten beantworten, indem sie diese gedrückt halten und nach innen ziehen. Dadurch wird Chat-Teilnehmern auch optisch klarer, auf welche Nachrichten im Chatverlauf man sich bei der Antwort bezieht.

Sicherheit in iOS 17: Wegbegleitung einschalten

Mit der Wegbegleitung liefert iOS 17 eine neue Sicherheitsfunktion in der Nachrichten-App. Die bisherige Möglichkeit, seinen Standort live mit anderen zu teilen, wird sinnvoll erweitert.

Freunde oder Familienmitglieder können nun auf Wunsch automatisch eine Benachrichtigung erhalten, dass man zum Beispiel auf dem Heimweg am Abend gut zuhause angekommen ist. Beobachter können bei entsprechender Einstellung nicht nur den Live-Standort verfolgen, sondern auch, wie viel Akku die Person unterwegs noch übrig hat und ob diese auf dem Weg aufgehalten wurde. Zuhause abgekommen, kann die Person über die neue Funktion auch „einchecken“ – also bestätigen, dass sie das Zuhause oder das gewünschte Ziel erreicht hat.

Videonachricht hinterlassen

Hat man eine Person telefonisch nicht erreicht, konnte man bislang eine Sprachnachricht hinterlassen und zum Beispiel um Rückruf bitten. Das gleiche geht unter iOS 17 noch persönlicher: Nun kann man auf Wunsch gleich eine kurze Videonachricht hinterlassen, wenn der eigene Anruf nicht angenommen wurde.

Auch Angerufene erhalten eine neue Möglichkeit: Wer einen Anruf nicht annimmt und auf seinem „Anrufbeantworter“ eine Sprachnachricht erhält, der kann diese auf Wunsch in Echtzeit auf dem Sperrbildschirm in Textform anzeigen lassen. Die Ansage wird live in Text übersetzt. So kann man die Ansage des Anrufers zeitgleich mitlesen – und währenddessen entscheiden, ob man rangehen möchte oder lieber nicht.

Tagebuch-App für seelische Gesundheit

In der Health-App bündelt iOS alle Funktionen rund um Gesundheit und Fitness. In iOS 17 erhält der Bereich den neuen Punkt „Seelisches Wohlbefinden“. Darin können Nutzerinnen und Nutzer anhand von Fragen und Antwortmöglichkeiten regelmäßig angeben, wie es ihnen derzeit geht. Über einen längeren Zeitraum soll mithilfe der neuen Funktion sogar das Risiko einer möglichen Depression eingeschätzt werden.

Damit das seelische Befinden gestärkt wird, bietet Apple im Laufe des Jahres erstmals mit „Journal“ eine Art Tagebuch-App an. Darin können iPhone-Nutzer als eine Art Routine immer nochmal auf ihren Tag zurückblicken, besondere Erlebnisse festhalten, Gedanken für sich reflektieren oder notieren, wofür sie dankbar sind. Bisher haben diese Möglichkeit vor allem Drittanbieter-Apps eingeräumt. Die Journal-Funktion soll aber nicht gleich zum Start von iOS 17 verfügbar sein.

Eigene Stimme erstellen

Künstliche Stimmen kennen Apple-Nutzer schon beispielsweise von der Sprachassistentin Siri. In der kommenden Version des iPhone-Betriebssystems sollen Nutzerinnen und Nutzer ihre eigene Stimme oder die von Partner oder Freunden nutzen können, um daraus mithilfe von KI eine künstliche Stimme erstellen zu können. Diese Stimme soll sich anschließend in verschiedenen Apps als Sprachausgabe nutzen lassen.

Das geht nur mit etwas Aufwand: Für die Erstellung muss man selbst einmal 150 Sätze vorlesen, aus denen dann die Künstliche Intelligenz eine künstliche Stimme generiert. Berichten zufolge soll das zunächst nur auf Englisch möglich sein. Eine deutsche Variante ist nach einiger Zeit durchaus denkbar.

iOS 17: Wann kommt das neue Betriebssystem für iPhones?

In der Regel veröffentlicht Apple ein neues iOS rund um die Präsentation der neuen iPhone-Generation. In diesem Jahr ist die Vorstellung der iPhone-15-Modelle für den 12. September angekündigt. Im vergangenen Jahr hat Apple iOS 16 am 12. September zum Herunterladen bereitgestellt.

Übrigens: Auch iPadOS 17 für iPads und watchOS 10 für die Apple Watch sollen als neue Oberflächen im selben Zeitraum ausgespielt werden.

Modelle: Welche iPhones erhalten iOS 17?

Laut Apple sollen alle iPhones iOS 17 erhalten, die nicht vor 2018 erschienen sind. Somit erhalten laut des Herstellers auch noch folgende Modelle aus diesem Jahr das neueste Update:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone SE (2. Generation oder neuer)

