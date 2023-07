Toniebox einrichten: Wlan, Handy & Co. - 7 Tipps und versteckte Funktionen

Die Zeiten ändern sich – auch im Kinderzimmer: Wo heutige Eltern als Kind noch Hörspiele vom Kassettenrekorder oder dem CD-Player gehört haben – Stichwort Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen oder Die drei ??? – übernehmen diese Funktion heutzutage kompakte Hörboxen mit App-Anbindung. Platzhirsch hierzulande ist seit Jahren die Toniebox. Das würfelförmige Gerät des Düsseldorfer Unternehmens Tonies steht laut eigenen Angaben in mehr als fünf Millionen Haushalten in Deutschland – und ist mittlerweile auch international erfolgreich.

Gerade Einsteiger und Neubesitzer der Toniebox fragen sich: Was sind die praktischsten Funktionen der Toniebox – und welche versteckten Tricks sollten Eltern kennen. Wir erklären, was das Besondere an der Toniebox ist und verraten sieben nützliche Funktionen und Tricks, die Eltern im Umgang mit der Toniebox kennen sollten.

Toniebox-Funktionen: Das kann der Hörwürfel für Kinder

Die Toniebox ist ein würfelförmiges Abspielgerät für Kinder, welches Hörspiele, Musik und andere Audio-Inhalte über einen eingebauten Lautsprecher abspielen kann. Die Außenseiten sind gepolstert und aus robustem Material, sodass das Gerät kindgerecht benutzt werden kann und auch Stürze überstehen soll. Splittergefahr besteht nicht. Die Toniebox ist minimalistisch gehalten: Die Hörbox besitzt keinen Bildschirm, die Bedienung läuft über zwei Knöpfe auf der Oberseite in Form von Ohren. Bei Bedarf lassen sich kabelgebundene Kopfhörer anschließen.

Wo Eltern früher Kassetten oder CDs kaufen mussten, sind neue Hörgeschichten bei der Toniebox jeweils an eine Spielfigur gebunden. Die Figuren lassen sich auf die Oberseite der akkubetriebenen Toniebox stellen, wo sie sich magnetisch mit dem Hörwürfel verbinden. Die Zahl der Hörspiel-Figuren, die auch als Spielzeug der Sammlerobjekte herhalten, wächst stetig. Dutzende bekannte Marken wie Disney sind als Lizenzgeber an Bord.

Über ein Nutzerkonto für das zugehörige Onlineportal Mytonies oder die entsprechende App können Eltern Einstellungen vornehmen, Kreativ-Tonies bespielen, neue Hörinhalte kaufen, Gratis-Hörspiele finden und vieles mehr.

Preis: Was kostet die Toniebox?

Eine Toniebox im sogenannten Starterset kostet im Handel um die 80 Euro, ein bespielbarer Kreativ-Tonie liegt dabei. Sechs Farben sind erhältlich. Neue Hörspiele in Form von Spielfiguren zum Daraufstellen liegen preislich bei 10 bis 17 Euro.

Lesen Sie auch: Technikgeschenk fürs Kind: Was Experten Eltern raten

Über das Nutzerportal sind neue Folgen einzelner Serien teils auch für rund sechs Euro nachkaufbar. Zusätzlich finden Besitzer im Handel ein ganzes Sammelsurium an Zubehör und Accessoires für die Toniebox – von Transporttaschen bis hin zu Setzkästen für die Figuren.

Toniebox einrichten: 7 Tipps und Funktionen für Eltern

Nicht alle Eltern haben sich nach dem Kauf intensiv mit der Anleitung beschäftigt, andere wollen noch mehr aus ihrer Hörbox herausholen. Wir verraten sieben nützliche Tipps und Tricks für mehr Freude mit der Toniebox:

1. Funktion geplant: Neue Hörgeschichten von KI erfinden lassen

Nach einem stressigen Arbeitstag zu müde, um sich abends am Bett noch für Sohn oder Tochter eine kreative Gute-Nacht-Geschichte auszudenken? Was, wenn man als Elternteil beim Erfinden neuer Kindergeschichten Unterstützung erhalten könnte – zum Beispiel von einer Künstlichen Intelligenz (KI)? Genau daran arbeitet der Toniebox-Hersteller Tonies derzeit. In ihrem Nutzerkonto könnten Besitzer der Toniebox dann bald auf den bekannten KI-Chatbot ChatGPT zugreifen, der dafür kindgerecht optimiert worden ist.

Eltern könnten dann mit dem Kind zusammen der KI Vorgaben machen, was genau eine neue Hörgeschichte erzählen soll, inklusive Handlung, Hauptfiguren und wo die Geschichte spielt. Das Ergebnis lässt sich dann auf die Toniebox übertragen und abspielen. Wann die KI-Funktion kommt, ist noch offen. Seit Mitte Mai läuft eine Testphase in Großbritannien mit 1000 Haushalten.

Unserer Redaktion gegenüber hat Tonies-Digitalchef Christian Sprinkmeyer aber bereits dazu Einblicke gegeben.

2. Handy-Trick für Wlan: Toniebox auch unterwegs bespielen

Damit frische Inhalte oder Updates auf die Toniebox gelangen können, muss sie mit einem stabilen Wlan verbunden sein. Aber was, wenn Eltern die Hörbox unterwegs etwa auf der Autofahrt mit neuen Geschichten bespielen wollen? Die Toniebox besitzt zwar keine Mobilfunk-Funktion – über einen Umweg ist das trotzdem möglich:

Dafür benötigen Eltern unterwegs ein zweites Smartphone. Auf dem einen Handy wird die installierte Mytonies-App gestartet, auf dem zweiten Smartphone eröffnen Eltern einen privaten mobilen Hotspot. Das geht recht einfach in den Einstellungen von iOS oder Android in den dortigen Netzwerk- und Interneteinstellungen. Ein Passwort für den eigenen Hotspot vergeben und schon fungiert das eigene Smartphone als Wlan-Hotspot wie der Router zuhause.

3. Offline-Funktion: Toniebox in den Flugmodus versetzen

Den Flugmodus kennen die meisten von ihrem Smartphone: Mit einem Fingertipp lässt sich das Handy in den Offline-Modus versetzen – Wlan, Mobilfunk- und Bluetoothverbindung sind im Flugmodus gekappt. Das ist etwa beim Flug in den Familienurlaub beim Start- und Landevorgang Pflicht. Was nicht alle Eltern wissen: Auch die Toniebox besitzt einen Flugmodus.

Um die Hörbox in den Offline-Modus zu versetzen, sind nur zwei Schritte notwendig:

Beide Ohren-Knöpfe der Toniebox für etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis ein kurzer Ton zu hören ist.

Anschließend eines der beiden Ohren für rund 3 Sekunden gedrückt halten, bis eine Stimme sagt „Der Offline-Modus ist jetzt aktiviert“.

4. Kreativ-Tonie im Login-Bereich frei bespielen

Zusätzlich zu Figuren mit festgelegten Hör-Inhalten gibt es im Handel knapp 60 Kreativ-Tonies. Diese bieten Platz für rund 90 Minuten an Inhalten, die Eltern selbst frei gestalten und aufspielen können: Selbst vorgelesene Geschichten, aufgenommene Musik, kostenlose Hörspiele oder einfach für das Kind beruhigende Geräusche, etwa vom Wasserkocher oder Föhn.

Bei Musikstücken sollten Eltern darauf achten, dass das Herunterladen von Stücken aus kostenpflichtigen Musikstreaming-Diensten rechtlich eine Grauzone darstellen kann.

Das Bespielen und Aufnehmen funktioniert zum einen über die Mytonies-App oder aber über den Browser am Laptop, Desktop-Rechner, Smartphone und Tablet. Unterstützt werden die Audio-Formate AAC, AIF, AIFF, FLAC, MP3, M4A, M4B, WAV, OGA, OGG, OPUS, WMA.

Lesen Sie auch:Mental Load –Das sollten Paare fürs Glücklichsein ändern

5. Oma und Opa zur Toniebox hinzufügen: Haushaltsfremde Nutzer einbinden

Nach dem Kauf der Toniebox legen Eltern in der Regel zunächst ein eigenes Nutzerkonto auf der Mytonies-Plattform an und installieren bei Bedarf die Mytonies-App. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, anderen Menschen aus dem Familien- oder Freundeskreis Zugriff auf die eigene Toniebox zu gewähren – zum Beispiel Oma und Opa. In drei Schritten ist das erledigt:

Dafür muss die Person außerhalb des Haushalts – zum Beispiel der Opa – lediglich die Mytonies-App auf dem eigenen Smartphone oder Tablet installieren.

Anschließend muss die Person sich mit einem eigenen Nutzerkonto registrieren und anmelden.

Danach können Eltern in die App ihres eigenen Gerätes gehen und dort die Person einfach ihrem Haushalt hinzufügen.

Die Großeltern können dann mit eigenen Kreativ-Tonies über die App die Box der Enkelkinder aus der Ferne bespielen – etwa mit eigenen Sprachnachrichten und Grüßen.

Auch interessant: Die schönsten Whatsapp-Grüße zum Start in das neue Schuljahr

Zuhören und abschalten, ohne die Eltern zu stören: An die Toniebox lassen sich über Kabel auch Kopfhörer anschließen. Foto: istock / iStock

6. Toniebox synchronisieren

Die Toniebox kommt mit wenigen Knöpfen aus. Neben den beiden Knöpfen in Ohrenform ist die zentrale LED-Lichtanzeige auf der Oberseite der Box wichtig. Diese dient vor allem dazu, die Toniebox mit dem Nutzerkonto zu synchronisieren, also abzugleichen.

Haben Eltern etwa in der Mytonies-App neue Hörspiele heruntergeladen oder Einstellungen verändert, müssen sie anschließend die Toniebox synchronisieren:

Dafür halten sie einen der beiden Ohrenknöpfe drei Sekunden lang gedrückt, bis das Licht auf der Oberseite blau leuchtet und ein Ton zu hören ist.

Nun lädt die Box neue Inhalte und Einstellungen herunter. Dafür muss sie mit dem Wlan verbunden sein.

Erklingt erneut ein Ton und die LED-Anzeige leuchtet durchgehend grün, ist der Abgleich abgeschlossen. Auf diesem Weg lässt sich auch die neueste Geräte-Firmware überspielen, wenn der Hersteller ein Update verbreitet.

7. Toniebox zurücksetzen

Wollen Eltern die Toniebox weiterverkaufen, verschenken oder sie bei Problemen neu aufsetzen, können sie ihr Gerät einmal komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Der Schritt löscht alle aufgespielten Inhalte und eigenen Einstellungen.

Dafür verbinden Eltern die Toniebox mit der Ladestation. Dann müssen sie die Hörbox zusammen mit der angesteckten Ladestation auf den Kopf drehen – die Ohren zeigen dann nach unten. Schließlich werden beide Ohren-Knöpfe gedrückt gehalten. Nach rund 10 Sekunden ertönt ein Tonsignal – die Toniebox ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt – und kann von den alten oder neuen Besitzern neu eingerichtet werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de