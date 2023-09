Kaffee und ab auf die Toilette: Expertin erklärt erstaunlichen Grund

Berlin Ein Kaffee am Morgen und dann ab auf die Toilette: Eine Medizinerin erklärt, welche Auswirkungen der Muntermacher auf den Darm hat.

Kaffee macht munter. Aber was macht er noch? Hier erfahren Sie einige der Vor- und Nachteile des Heißgetränks.

Der morgendliche Kaffee gehört bei unzähligen Menschen weltweit zur Routine

Danach folgt in der Regel ein Gang auf die Toilette

Eine Expertin erklärt den Effekt

Zum Frühstück eine Tasse Kaffee und danach direkt auf die Toilette – so starten viele Menschen in den Tag. Wer dabei eine Unverträglichkeit vermutet, der irrt. Der regelmäßige Gang auf die Toilette ist medizinisch sinnvoll und soll sogar Darmkrebs vorbeugen. Ernährungs- und Sportmedizinerin Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann hat unserer Redaktion in einem Interview erklärt, wie stark Kaffee die Darmflora und unser mentales Wohlbefinden beeinflusst.

Wieso muss ich nach dem Kaffee direkt auf die Toilette?

Prof. Dr. Axt-Gadermann: Das Koffein im Kaffee regt die Darmtätigkeit an. Der Stuhl im Darm wird weiterbewegt und ich muss auf die Toilette. Vor allem das Koffein regt diesen Prozess an. Deswegen hat koffeinfreier Kaffee nicht denselben Effekt – zumindest nicht in diesem Ausmaß.

Ist das gut oder schlecht?

Axt-Gadermann: Das ist durchaus etwas Positives. Der Darm sollte eine gewisse Beweglichkeit haben. Denn wenn die Darmtätigkeit nicht aktiv ist, dann leiden die Betroffenen oft unter Verstopfung – und das ist für viele ein ganz großes Problem. Doch dabei können morgens schon ein kaltes Glas Wasser und zwei bis drei Tassen Kaffee Wunder bewirken.

Also ist Kaffee gut für den Darm.

Axt-Gadermann: Ja, und nicht nur das. Kaffee als pflanzliches Lebensmittel enthält Ballaststoffe, Pflanzenstoffe und Antioxidantien. Er fördert die Gesundheit des gesamten Verdauungstraktes – also Darm und Leber. Wer regelmäßig Kaffee trinkt, der hält nicht nur seinen Darm in Schwung, sondern verringert auch das Risiko einer sogenannten Fettleber. Denn Kaffee wirkt gegen die Folgen von Übergewicht, Alkohol und Fructose auf die Leber. Dafür reichen schon zwei bis drei Tassen am Tag.

Außerdem fördern die Ballaststoffe und die Pflanzenstoffe im Kaffee zusätzlich die Entwicklung einer gesunden Darmflora, auch Mikrobiom genannt. Das kann ich sogar mit koffeinfreien Kaffee erreichen. Niederländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Kaffee die Vielfalt der Darmbakterien steigert. Und somit die Darmflora gesünder wird.

Wieso ist eine gesunde Darmflora wichtig?

Axt-Gadermann: Ein gesundes, vielfältiges Mikrobiom beeinflusst fast jedes Organ in unserem Körper. Es ist gut für unser Gehirn, weil es uns vor Parkinson und Alzheimer schützt und sogar unsere Psyche stärkt. Außerdem wirkt eine gesunde Darmflora entzündungshemmend und senkt die Wahrscheinlichkeit, an Übergewicht zu erkranken oder Allergien zu bekommen. Interessanterweise hat Kaffee viele Effekte, die man auch einem gesunden Mikrobiom zuschreibt. Wie passend also, dass Kaffee auch das Mikrobiom gesünder macht.

Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann erklärt in ihrem Buch "Gesund mit Darm", wie stark die Darmflora den Körper beeinflusst.

Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann ist Ernährungs- und Sportmedizinerin und Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg. Dort erforscht sie unter anderem die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Darmbakterien und Gesundheit. In ihren Büchern "Der Abnehmkompass" oder "Gesund mit Darm" erklärt die Medizinerin, wie stark der Darm das körperliche und mentale Befinden beeinflusst.

FAQ zum Thema Kaffee

1. Was ist Kaffee?

Kaffee ist ein weltweit beliebtes Getränk, sogar das beliebteste Heißgetränk der Deutschen. Es wird aus gerösteten Bohnen der Kaffeepflanze hergestellt.

2. Woher stammt Kaffee?

Die Kaffeepflanze ist in den tropischen Regionen Afrikas beheimatet, vor allem Äthiopien ist als Ursprungsort bekannt. Mittlerweile wird Kaffee allerdings in vielen Teilen der Welt angebaut.

3. Enthält Kaffee Koffein?

Kaffee enthält die psychoaktive Substanz Koffein, die belebend wirkt, weshalb das Getränk vor allem als Wachmacher am Morgen beliebt ist. Die Menge an Koffein variiert je nach Kaffeesorte und Zubereitung.

4. Hat der Konsum von Kaffee gesundheitliche Vorteile?

Kaffee kann zahlreiche gesundheitliche Vorteile bieten. Neben einer verbesserten Konzentration wird Kaffeetrinkern ein reduziertes Risiko für einige Krankheiten nachgesagt. Die Darmgesundheit kann Kaffee ebenfalls fördern.

5. Kann Kaffee-Konsum auch ungesund sein?

Ja, ein übermäßiger Konsum von Kaffee kann zu Schlafstörungen, Nervosität und Magenbeschwerden führen, in Extremfällen sogar zum Herztod. Einige Menschen sind empfindlicher gegenüber Koffein und sollten den Konsum einschränken.

6. Ist entkoffeinierter Kaffee eine gesündere Option?

Koffeinfreier Kaffee ist eine gute Wahl für Personen, die den Koffein-Konsum einschränken müssen, vor allem Schwangere oder Menschen mit Bluthochdruck.

7. Kann Kaffee süchtig machen?

Kaffee kann bei einigen Menschen zur Abhängigkeit führen, die durch den Koffeingehalt verursacht wird. Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen können auftreten, wenn der Konsum plötzlich gestoppt wird.

8. Wie kann man Kaffee am besten zubereiten?

Die Zubereitung von Kaffee hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Beliebte Methoden sind Filterkaffee, Espresso, French Press und Aeropress. Die richtige Menge Kaffee und Wassertemperatur sind entscheidend für den Geschmack.

9. Wie sollte Kaffee am besten gelagert werden?

Kaffee sollte in einem luftdichten Behälter an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Vermeiden Sie es, Kaffee der Luft, Feuchtigkeit oder starkem Licht auszusetzen, um die Frische zu erhalten.

