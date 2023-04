Urlaub: Das sind die spannendsten Ziele für Archäologie-Fans

Wer in seinem Urlaub in die Vergangenheit reisen möchte, sollte sich Orte mit antiken Stätten auf die Liste schreiben. Eine Auswahl.

Die Osterinsel ist für ihre geheimnisvollen Moai-Steinstatuen weltbekannt - nun ist überraschend ein neuer riesiger Steinkopf gefunden worden. Der Moai sei in einer ausgetrockneten Lagune in einem Vulkankrater entdeckt worden, teilte die auf der zu Chile gehörenden Pazifikinsel lebende indigene Gemeinschaft mit.

Wer sich bei seinem Urlaub auf eine Reise in die Geschichte begeben möchte, sollte sein Urlaubsziel entsprechend wählen. Von den Pyramiden von Ägypten bis zu den antiken Ruinen von Rom und Griechenland, es gibt viele faszinierende Orte, an denen man antike Stätten und Kulturen hautnah erleben kann. Wir verraten Ihnen, wo einige der spannendsten Reiseziele für Archäologie-Fans sind.

Urlaub für Archäologie-Fans: Ägypten

Bei dem Wort Archäologie tauchen bei vielen bestimmt die antiken Stätten von Ägypten auf. Absolut berechtigt, denn hier gibt es auch einiges zu sehen. Die Pyramiden von Gizeh gehören zu den bekanntesten antiken Stätten der Welt und sind ein Muss für jeden Besucher. Der Tempel von Luxor und das Tal der Könige sind ebenfalls beliebte Sehenswürdigkeiten, die einen Einblick in die Geschichte der Pharaonen bieten.

Lesen Sie auch: Fossilienjäger klärt auf – So groß waren Dino-Eier wirklich

Urlaub für Archäologie-Fans: Peru

Peru ist die Heimat einiger der beeindruckendsten archäologischen Stätten in Südamerika. Machu Picchu ist eine der bekanntesten antiken Städte der Welt und ein Symbol für die Inka-Kultur. Die Nazca-Linien sind ebenfalls eine faszinierende Sehenswürdigkeit, die Besucher mit ihren geheimnisvollen Kunstwerken in Erstaunen versetzt.

Urlaub für Archäologie-Fans: Griechenland

Das Land der alten Griechen zählt natürlich auch zu einem der Top-Reiseziele mit einer reichen archäologischen Geschichte. Zu den bekanntesten zählen die Akropolis in Athen mit dem Parthenon-Tempel, aber auch die antiken Ruinen von Delphi und Olympia.

Die Akropolis in Athen. Foto: Manuel Meyer/dpa-tmn

In Delphi können Besucher das Orakel von Delphi, das antike Theater und das Stadion erkunden. Olympia, der Geburtsort der Olympischen Spiele, ist bekannt für den Tempel des Zeus und das Gymnasion. Auch die antiken Ruinen von Knossos auf der Insel Kreta und die Festung von Mykene auf der Peloponnes sind für Fans sehr sehenswert.

Urlaub für Archäologie-Fans: Italien

Pompeji, Herculaneum und das Kolosseum in Rom sind einige der bekanntesten antiken Stätten Italiens und bieten einen Einblick in die Geschichte des antiken Roms. Die Überreste der mächtigen römischen Zivilisation können hier entdeckt werden, und Besucher können mehr über die Geschichte der Stadt und des Landes erfahren.

Mehr dazu: Forscher staunen über bemerkenswerten Fund aus antikem Rom

Urlaub für Archäologie-Fans: Jordanien

Jordanien ist ein weiteres Land mit einer faszinierenden archäologischen Geschichte. Petra und Jerash sind zwei antike Städte, die die erstaunliche Architektur und Geschichte der Nabatäer aufzeigen. Hier können Besucher beeindruckende Tempel und Ruinen besichtigen und mehr über die Kultur und Geschichte des antiken Jordaniens erfahren.

Die Königsmauer mit dem Palastgürtel in der verlassenen Felsenstadt Petra, al-Batra, Hauptstadt des Reiches der Nabatäer, Jordanien, UNESCO-Weltkulturerbe. Foto: IMAGO / H. Tschanz-Hofmann

Urlaub für Archäologie-Fans: Türkei

Auch die Türkei hat einige sehenswerte archäologische Stätten. Zum Beispiel die antike Stadt Ephesus, die einst zu Griechenland gehörte. Sie ist eine der bekanntesten des Landes und eine der am besten erhaltenen Städte der griechisch-römischen Welt. Hier können Besucher die Überreste des antiken Theaters, des Hadrianstempels und der Celsus-Bibliothek erkunden.

Die antike Stadt Ephesus, die einst zu Griechenland gehörte. Foto: IMAGO / Kena Images

Eine weitere wichtige archäologische Stätte ist Göbekli Tepe, eine 12.000 Jahre alte Stätte, die als ältestes Tempelbauwerk der Welt gilt. Göbekli Tepe ist bekannt für seine riesigen T-förmigen Steinsäulen und Reliefs, die Tiere und menschliche Figuren darstellen. Diese beiden Orte sind nur zwei von vielen faszinierenden archäologischen Stätten, die die Türkei zu bieten hat.

Urlaub für Archäologie-Fans: Indien

Indien hat mit seiner reichen Geschichte einer Vielzahl von archäologischen Stätten. Zu den bekanntesten zählen die Ruinen von Hampi, die einst die Hauptstadt des Vijayanagara-Reiches waren und heute als UNESCO-Weltkulturerbe gelten. Hier können Besucher beeindruckende Tempel und Paläste erkunden, darunter den Virupaksha-Tempel und den Vittala-Tempel.

Der Vittala-Tempel in Hampi, die ehemalige Hauptstadt des Vijayanagara-Reiches. Foto: IMAGO / Panthermedia

Auch der Taj Mahal, das ikonische Mausoleum in Agra, das von Kaiser Shah Jahan im Gedenken an seine Frau Mumtaz Mahal erbaut wurde ist sehenswert. Neben diesen beiden Orten gibt es in Indien zahlreiche andere archäologische Stätten, wie zum Beispiel das Red Fort in Delhi und die Ajanta-Höhlen in Maharashtra, die Besucher in die reiche Geschichte des Landes eintauchen lassen.

Auch interessant: Drogenkonsum in der Bronzezeit: 3000 Jahre alter Beweis

Urlaub für Archäologie-Fans: Brasilien

In Brasilien ist das Denkmal von Brasília, auch bekannt als der "Brasilianische Stonehenge", das bekannteste archäologische Reiseziel. Es befindet sich an der Nordspitze des Landes. Der archäologische Park von Serra da Capivara mit prähistorischen Felsmalereien und die Ruinen von São Miguel sind ebenfalls empfehlenswerte Stätten. Brasilien bietet somit eine interessante archäologische Landschaft mit Einblicken in prähistorische und historische Epochen. (ari)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de